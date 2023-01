Deux Américains tués dans un accident d’avion au Népal, selon le département d’État américain

Le vol 691 de Yeti Airlines a décollé de Katmandou, la capitale népalaise, dimanche matin. Il était censé être un voyage de 25 minutes à Pokhara, une ville à environ 125 miles à l’ouest qui est populaire auprès des touristes. Mais les autorités ont été alertées que l’avion avait chuté dans une gorge 30 minutes après le décollage et à environ un mile de l’aéroport de Pokhara, vieux de deux semaines.

Deux Américains et deux immigrants qui vivaient aux États-Unis figuraient parmi les 72 personnes tuées après l’écrasement de leur avion au Népal ce week-end, la pire catastrophe aérienne de ce type pour la nation himalayenne en 30 ans.

Personne n’a survécu, ont déclaré les autorités lundi, et les autorités sur le terrain fouillaient toujours l’épave pour comprendre pourquoi l’avion s’était écrasé.

Le Washington Post a rapporté plus tôt qu’une déclaration de la compagnie aérienne indiquait qu’au moins 53 ressortissants népalais et 15 ressortissants étrangers étaient sur le vol – avec des personnes originaires d’Inde, de Russie, de Corée du Sud, d’Argentine, d’Australie, de France et d’Irlande.