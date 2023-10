Deux Américaines meurent au sommet du Tibet, anéantissant leur rêve d’établir un record d’escalade

BEIJING — Une deuxième femme qui espérait devenir la première grimpeuse américaine à escalader toutes les plus hautes montagnes du monde a été déclarée morte sur un sommet isolé du Tibet, selon sa famille.

La Chine a suspendu toutes les activités sur Shishapangma depuis que deux avalanches ont frappé la montagne samedi, tuant l’alpiniste américaine Anna Gutu et son guide népalais Mingmar Sherpa, selon les médias d’État chinois.

La grimpeuse américaine Gina Marie Rzucidlo et son guide népalais Tenjen Sherpa ont été portés disparus le même jour lorsque des avalanches ont déferlé sur les pentes alors que plus de 50 alpinistes et leurs guides gravissaient le sommet.

« La famille Rzucidlo souhaite annoncer que les autorités chinoises ont déclaré ma sœur Gina et son Sherpa Tenjen Lama décédés », a déclaré Christy Rzucidlo dans un communiqué. Publier sur Facebook.

« Les demandes de recherches par hélicoptère en provenance du Népal ont été refusées par le gouvernement chinois. On nous a dit que les recherches pour retrouver leurs corps pourraient reprendre au printemps lorsque les conditions météorologiques seront favorables.

Le bureau tibétain des sports et l’ambassade américaine à Pékin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Rzucidlo et Gutu grimpaient séparément avec leurs sherpas dans le but de devenir la première Américaine à escalader les 14 sommets du monde dépassant 8 000 mètres d’altitude. Shishapangma était leur dernier sommet.

Le compagnon d’escalade de Rzucidlo, Tenjen Sherpa, était récemment le guide de la Norvégienne Kristin Harila lors de l’ascension du K2 Pakistan en juillet, complétant leur dernier sommet de 8 000 mètres en 92 jours et devenant ainsi les grimpeurs les plus rapides du monde à escalader les 14 plus hauts sommets du monde. Tenjen Sherpa et Kristin Harila ont atteint le sommet du Shishapangma en avril.

Les autorités chinoises ont commencé à autoriser les expéditions d’escalade étrangères à entrer au Tibet en 2023 après avoir démantelé trois années de restrictions zéro Covid qui refusaient aux alpinistes étrangers la possibilité de gravir le sommet du Shishapangma, qui se trouve entièrement en Chine.

Samedi, un total de 52 alpinistes se précipitaient vers le sommet lorsque les avalanches ont frappé, provenant notamment des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Roumanie, d’Albanie, d’Italie, du Japon et du Pakistan.

Shishapangma est largement considérée comme l’une des montagnes les plus faciles de cette hauteur, connue parmi les grimpeurs sous le nom de « huit mille ».

À ce jour, plus de 300 sommets du Shishapangma ont été atteints, et moins de 10 % des alpinistes qui ont tenté d’atteindre le sommet sont morts dans leur tentative, selon des estimations privées.

Cela se compare au taux de mortalité de près de 30 % pour l’Annapurna I au Népal, l’un des sommets les plus dangereux du monde.