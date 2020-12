Le duc et la duchesse de Sussex ont renforcé leur effectif en pleine expansion en réembauchant deux aides du palais qui ont perdu leur emploi lorsque le couple royal a quitté le Royaume-Uni.

Ces derniers mois, Harry et Meghan ont pris une série de nominations clés pour diriger leur future fondation à but non lucratif, Archewell, ainsi que pour créer leur propre équipe de relations publiques.

Maintenant, on peut le révéler, ils ont employé l’ancien personnel du palais Clara Loughran et Beth Herlihy à titre indépendant pour travailler sur des projets caritatifs au Royaume-Uni.

Le couple, tous deux dans la trentaine, a perdu son emploi en mars lorsque Harry et Meghan ont déménagé en Amérique du Nord. Leur nomination s’ajoute au chef des relations publiques britanniques du couple, James Holt.

Avec une série de nouveaux employés aux États-Unis également, y compris un responsable de la communication, un attaché de presse et un chef de cabinet, les experts du secteur affirment que la facture de l’équipe de leur couple pourrait jusqu’à présent facilement dépasser 1 million de livres sterling par an.

Cela n’inclut pas les AP, le personnel travaillant sur leurs projets de production et de podcast, les employés de maison et la sécurité privée.

Né en Nouvelle-Zélande, Mme Loughran, mariée à l’ancien secrétaire adjoint à la communication de Harry, Nick Loughran, travaillait pour le prince depuis 2015, organisant ses engagements officiels et ses initiatives caritatives. Elle a été nommée membre de l’Ordre royal de Victoria – un honneur donné à ceux qui ont servi la monarchie avec dévouement à titre personnel – par la reine, sur la recommandation de Harry.

Mlle Herlihy a travaillé en tant que responsable du programme des Sussex à partir de septembre 2018. Elle avait également travaillé aux côtés de Harry pendant plus de quatre ans en tant que coordinatrice d’événements à la Royal Foundation, commencée par Harry avec le duc et la duchesse de Cambridge. Elle et Mme Loughran faisaient partie des 13 employés financés par les contribuables qui ont perdu leur emploi en mars lorsque Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales.

Récemment, ils ont formé Herlihy Loughran, qui se décrit comme un «partenariat consultatif» qui relie des «personnes et organisations influentes» à de bonnes causes.

Harry et Meghan sont parmi leurs premiers clients, ont confirmé des sources. Ils ont été employés en plus de leur chef des relations publiques au Royaume-Uni, M. Holt, illustré en médaillon.

Le mois dernier, il a été annoncé que les Sussex avaient attrapé Christine Weil Schirmer, 42 ans, ancienne responsable des communications sur le site Internet Pinterest, pour mener leur attaque de relations publiques contre les États-Unis.

La mère d’un enfant a fréquenté la même université américaine que Meghan, dans le nord-ouest.

Ils ont également nommé un attaché de presse. Toya Holness a travaillé pour la célèbre agence William Morris Endeavour. Footballeuse « stellaire » qui a joué pour son équipe universitaire en Californie, elle est décrite par des amis comme « audacieuse et extravertie ». Les Sussex avaient déjà braconné une autre figure majeure, Catherine St Laurent, comme chef de cabinet. Elle est également la directrice exécutive d’Archewell, qui devrait être lancée dans la nouvelle année après des mois de retards.

Mlle St Laurent était responsable du profil de Melinda Gates et des activités de communication à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les experts du secteur ont déclaré que la masse salariale pour les trois nominations aux États-Unis à elle seule était peu susceptible d’être inférieure à 650 000 £ par an, plus les avantages sociaux.

L’expert en relations publiques Mark Borkowski a déclaré que l’ampleur des nouvelles nominations prouvait les ambitions « mondiales » du couple.

«Il y a clairement une grosse opération en cours de mise en place là-bas. Il sera intéressant de voir si ces [new] les gens défient la voie [the couple] faire les choses », dit-il.

« L’accent mis sur eux est assez implacable et ils veulent clairement changer le récit établi autour d’eux maintenant qu’ils essaient de se lancer en Amérique. »