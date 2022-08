Deux Afghans sur leurs efforts frustrés pour venir au Canada

Cela fait un peu plus d’un an que le dernier avion canadien transportant des personnes hors de l’Afghanistan a quitté Kaboul à la suite de la prise de pouvoir des talibans.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ce pays a réussi à réinstaller plus de 17 600 Afghans depuis août 2021 — et le gouvernement s’est engagé à en réinstaller 40 000. Mais beaucoup de ceux qui ont aidé les Canadiens pendant la guerre sont toujours coincés là-bas.

Aujourd’hui, deux Afghans expliquent les dangers dans lesquels ils se trouvent maintenant en raison de leur travail antérieur avec des Canadiens et leurs frustrations en essayant de venir au Canada. De plus, un vétéran canadien sur ses efforts pour aider les Afghans à travers le processus compliqué.

