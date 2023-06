Deux adolescents ukrainiens avec des Kalachnikovs tués dans une fusillade avec des Russes | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Deux adolescents ukrainiens de Berdyansk occupé ont été salués comme des héros après avoir été tués lors d’un échange de tirs avec les forces russes. Dans un clip vidéo qui a fait surface au cours du week-end, Tihran Ohannisian, 16 ans, est vu couvert de sang tout en berçant un fusil Kalachnikov sur ses genoux. Malgré son état, l’adolescent chante avec passion les louanges de sa nation et affirme avoir tué deux soldats russes dans l’affrontement. « Deux, c’est sûr, c’est la mort, les gars. Adieu! Gloire à l’Ukraine!’ déclare fièrement Tihran en levant le poing en signe de solidarité avant de succomber plus tard à ses blessures. Tihran Ohannisian a filmé une vidéo de lui-même ensanglanté et tenant un fusil avant de mourir de ses blessures Les autorités russes de Berdiansk ont ​​confirmé samedi la mort d’Ohannisian et de son camarade de classe de 16 ans, Mykyta Khanhanov. Ils ont affirmé que les garçons avaient tué un civil et les ont qualifiés de « terroristes pro-ukrainiens ». Les militants des droits de l’homme tentent maintenant de comprendre les circonstances exactes de la mort des garçons après qu’ils aient fait l’objet d’une résolution du Parlement européen. En septembre de l’année dernière, Tihran a été arrêté à son domicile de Berdiansk par les forces russes qui ont tenté de l’accuser d’avoir saboté une voie ferrée pour perturber la logistique militaire. Mykyta a également été blâmé mais il a pu échapper à l’arrestation. On dit que Tihran a été battu et torturé alors que les forces russes tentaient de lui soutirer des aveux. Les médias et les militants des droits humains – largement dirigés par l’organisme ukrainien Media Initiative for Human Rights – ont finalement aidé à obtenir sa libération. Tihran et Mykyta ont été placés en résidence surveillée et ont reçu l’ordre de se présenter quotidiennement au poste de police local. « Mon fils a été torturé à l’électricité », a déclaré la mère de Tihran, Oksana Starovierova, aux journalistes. Les temps signalé. Les adolescents avaient été ciblés à plusieurs reprises par les occupants russes et qualifiés de terroristes « Ils l’ont emmené dans un champ et ont procédé à un simulacre d’exécution », a-t-elle déclaré. « Les Russes lui ont demandé : « Allez-vous devenir un guérillero ? Ils lui ont ordonné de se préparer à mourir. Plus: Tendance

Mme Starovierova, son mari et la sœur cadette de Tihran étaient partis pour l’Allemagne après l’invasion, mais Tihran avait choisi de rester et de s’occuper de sa grand-mère. La famille est revenue en janvier pour tenter de faire sortir Tihran du pays, mais en a été empêchée par les forces russes. Les garçons ont été officiellement inculpés par la commission d’enquête russe en mai 2023 et, s’ils étaient reconnus coupables, ils auraient été condamnés à 20 ans de prison. Leurs arrestations ont été condamnées par le Parlement européen et une série d’organisations de défense des droits de l’homme, qui ont présenté une résolution sur l’affaire appelant la Russie à « mettre fin aux graves violations contre les enfants touchés par le conflit armé » et à transférer les garçons sur le territoire ukrainien. Il a également appelé les autorités russes à permettre aux garçons d’avoir accès à des avocats et à des représentants d’organisations internationales, bien qu’il ait été révélé par la suite qu’ils se sont vu refuser l’accès à une représentation juridique. Les circonstances exactes de la mort des garçons sont entourées de mystère. Les adolescents auraient tué au moins deux soldats russes avant de succomber à leurs blessures On pense que les deux hommes ont fui leurs maisons la semaine dernière, craignant une autre interview par des responsables russes. Ohannissian est connu pour avoir contacté sa mère en Allemagne, disant qu’ils étaient seuls et avaient besoin d’aide. On ne sait pas exactement ce qui a déclenché la violence des derniers instants des garçons, bien que la vidéo provocante d’Ohannissian suggère qu’il avait, en effet, tué deux Russes et savait qu’il était sur le point de mourir lui-même. Les autorités russes disent que les garçons ont tué un civil : des sources ukrainiennes disent qu’ils ont tiré sur deux policiers collaborationnistes. Quelle que soit la vérité, à 19 heures samedi, les garçons étaient tous les deux morts. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

