Deux adolescents tentent de filmer une balade à vélo de 114 km/h à Chennai et perdent des vies dans un accident

Deux adolescents de Chennai ont perdu la vie après avoir heurté le terre-plein près de Taramani dans le but de s’échapper en entrant en collision avec une camionnette alors qu’ils conduisaient une moto à 114 km/h. L’accident mortel des adolescents a également été filmé par une petite caméra qu’ils avaient fixée à leur casque afin d’enregistrer une vidéo de leur trajet rapide. Le 1er décembre, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les adolescents décédés ont été identifiés comme Hari, 17 ans, et Praveen, 19 ans, de Taramani, qui sont allés faire un tour sur une route voisine de 100 pieds le 29 novembre.

Selon la police, les adolescents avaient l’intention d’aller faire un tour vers OMR et de capturer l’expérience devant la caméra. Apparemment, l’accident mortel s’est produit 21 secondes seulement après que les jeunes ont commencé leur trajet et la partie restante de la vidéo montre des personnes se rassemblant à proximité, demandant une ambulance et l’arrivée de la police. «Alors que Hari terminait sa classe 12 et attendait d’être admis à l’université, Praveen était dans sa première année d’université. Ils conduisaient une moto sportive avec une vitesse de pointe de 130 km/h”, a indiqué la police.

D’autres enquêtes ont révélé qu’il y a quelques mois, les parents de Praveen lui avaient acheté un vélo et que le jeune de 19 ans n’avait pas de permis de conduire pour deux-roues. Hari montait le passager tandis que Praveen montait la moto. Ils ont commencé à enregistrer la vidéo à 18 km/h. Au moment où ils sont arrivés à la voie ferrée aérienne de Taramani, le vélo a atteint 114 km/h. Une fourgonnette circulant en sens inverse a effectué un demi-tour dans la brèche du terre-plein à ce moment précis.

Selon un haut responsable, Praveen a durement heurté la médiane en tentant d’éviter d’entrer en collision avec la camionnette, ce qui a provoqué le lancement des deux occupants du véhicule en mouvement. De plus, la police a déclaré, citant des témoins oculaires, que la caméra et le casque se sont tous deux détachés lors de l’accident et se sont effondrés.

Lorsque les adolescents ont été transportés d’urgence à l’hôpital gouvernemental de Royapettah, les médecins les ont déclarés morts. Un cas a été enregistré par la police et une enquête plus approfondie est en cours.

