Deux adolescents se rendent à la police lors d’une fusillade mortelle contre un employé d’un dépanneur Humble pour un sac de chips volé

Humble, Texas – Deux adolescents recherchés pour meurtre passible de la peine capitale suite au décès d’un employé d’un dépanneur Humble vendredi se sont rendus à la police.

Le journaliste de KPRC 2, Corley Peel, était présent lorsque les suspects âgés de 17 et 18 ans se sont rendus dimanche soir au siège du département de police de Houston.

Ils étaient accompagnés du militant communautaire Quanell X, qui a déclaré à KPRC 2 que les adolescents revendiquent la légitime défense. Ils sont accusés d’avoir tiré et tué le vendeur du dépanneur après qu’il les ait confrontés pour avoir volé un sac de chips, ont indiqué les enquêteurs.

“Tout cela a commencé avec un sac de chips et aucune vie humaine ne vaut la peine d’être perdue pour un sac de chips”, a déclaré Quanell X.

Quanell X a déclaré que les adolescents l’avaient contacté pour se manifester. Corley a demandé à Quanell X si les adolescents éprouvaient des remords. Il a déclaré que les adolescents invoquaient la légitime défense.

« Ces jeunes hommes ont peur. Ils craignent de vouloir absolument que leur version de l’histoire soit racontée », a déclaré Quanell X.

“Personne n’a jamais prévu d’aller travailler ce jour-là et de ne pas rentrer à la maison”, a déclaré sur place le humble chef adjoint de la police, Dan Zientek, à KPRC 2.

Des vidéos de surveillance du Sunoco situé au 18228, route de service en direction sud de l’autoroute 59, publiées par la police de Humble, montrent les adolescents entrant dans le magasin tandis que l’employé de 42 ans les suit. À l’intérieur du magasin, les adolescents font les cent pas et se concentrent sur l’allée des chips.

La vidéo semble alors montrer l’un des adolescents mettant un sac de chips dans son pantalon. Ils repartent environ deux minutes plus tard.

Le vendeur, qui n’a pas été identifié, est ensuite vu sur vidéo en train de suivre les suspects hors du magasin et de les engager dans une sorte de conversation. Alors que les adolescents s’éloignaient, la police a déclaré que l’employé était monté dans sa voiture et les avait suivis.

“Ils ont commencé à lui tirer dessus, au cours duquel il a essayé de faire marche arrière et s’est retrouvé sur le terre-plein là-bas”, a déclaré Zientek.

La police a déclaré qu’il avait été touché par l’une des balles et qu’il était mort alors qu’il était toujours assis sur le siège conducteur de sa voiture.

“Vous avez perdu un grand citoyen qui essayait simplement de travailler et de faire son travail, et à la place nous avons deux personnes qui ont également ruiné leur vie parce qu’elles iront en prison”, a déclaré Zientek.

Quanell X a déclaré que les adolescents avaient une histoire différente.

«Ils m’ont dit qu’il s’agissait d’auto-défense parce qu’il y avait plusieurs armes impliquées et qu’il n’y avait pas qu’elles. Ils croient que le vendeur du magasin avait une arme à feu et qu’il a dégainé son arme en premier. Que ce soit la vérité ou non, nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, tout devrait être filmé.» dit Quanell X.

KPRC 2 a contacté Humble Police pour commentaires dimanche. L’agence a déclaré qu’elle étudiait notre demande. Dimanche soir, les adolescents n’avaient pas encore été transférés à la prison du comté de Harris. KPRC 2 ne nommera pas les adolescents jusqu’à ce qu’ils soient officiellement inculpés.