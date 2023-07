Deux adolescents de 18 ans de la même école meurent tragiquement pendant leurs vacances en Grèce

DES HOMMAGES ont afflué après la mort de deux adolescents irlandais lors de vacances post-Leaving Cert sur une île grecque.

Le St Michael’s College de Dublin a confirmé que les anciens élèves Max Wall et Andrew O’Donnell – tous deux âgés de 18 ans – avaient perdu la vie alors qu’ils étaient sur l’île d’Ios.

L’adolescent voyageait sur l’île grecque d’Ios lorsque la tragédie s’est produite Crédit : Getty Images – Getty

L’école a rendu hommage à Max cet après-midi, quelques heures seulement après l’annonce du décès de son camarade de classe Andrew.

Les garçons faisaient partie d’un groupe plus important de jeunes de l’école secondaire Ballsbridge qui étaient en vacances sur l’île grecque quelques semaines seulement après leur Leaving Cert pour célébrer la fin des examens.

La communauté scolaire a été ébranlée par la double perte de vie.

Les patrons de l’école ont déclaré: «Un jour d’immense tristesse pour l’école, nous avons été informés d’une autre perte dévastatrice de la classe de 2023, avec le décès de Max Wall.

« Max était une source constante de positivité, d’encouragement et de plaisir pour tous ceux qui l’entouraient. Il était extrêmement populaire auprès du personnel et des étudiants, et un fantastique supporter de nos équipes, ainsi qu’un grand frère de l’ancien élève Charlie.

« Nos pensées vont à la famille de Max en ce moment terrible et à ses amis qui ont vécu une perte aussi choquante au cours des dernières 24 heures. »

Leinster Rugby a rendu hommage à la fois à Andrew et à Max, en tweetant : « La famille élargie de Leinster Rugby et le club officiel des supporters de Leinster sont sous le choc alors que nous traitons les informations qui arrivent à la maison aujourd’hui.

« Les pensées avec les familles et les amis des jeunes hommes sont parties beaucoup trop tôt. »

Les parents d’Andrew se rendent sur l’île après avoir appris la nouvelle dévastatrice, c’est entendu.

Rendant hommage, le St Michael’s College a décrit Andrew comme une personne «gentille et honnête», ajoutant: «Nous avons appris le décès tragique d’Andrew O’Donnell, membre de notre promotion récemment diplômée de 2023.

« Andrew n’était pas seulement un camarade de classe et un ami populaire, mais un membre fier et engagé de notre équipe de football.

«Il était gentil avec ceux qui l’entouraient, honnête dans tous ses efforts et un grand frère.

‘TRÈS REGRETTÉ’

« Andrew manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis d’Andrew en cette période extrêmement difficile. »

Il est entendu qu’Andrew avait disparu depuis plus d’un jour avant que son corps ne soit découvert et que Max est décédé aujourd’hui.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré être au courant de ces cas et fournir une assistance consulaire.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré qu’il « pensait aux familles et aux amis d’Andrew et Max » après avoir entendu la nouvelle.

Le St Michael’s College Union a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et aux amis d’Andrew O’Donnell et Max Wall en ce moment terrible.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à la promotion 2023, au personnel de l’école et aux élèves.

« L’Union est là pour soutenir le personnel de l’école et les anciens élèves en cette période difficile. »

La double tragédie survient peu de temps après que Rory Deegan, 22 ans, d’Oldtown, Cullohill, Co Laois, et un étudiant de l’Université technologique de Shannon à Limerick ont ​​été retrouvés morts dans une piscine à Zakynthos, en Grèce.