Deux adolescents britanniques font partie d’un groupe de piratage informatique qui a fait chanter le fabricant de « Grand Theft Auto », selon le jury

Un jury britannique a jugé mercredi que deux adolescents faisaient partie d’une campagne de piratage et de chantage contre des entreprises technologiques, dont le créateur de la série de jeux « Grand Theft Auto ».

Les jurés de la Southwark Crown Court à Londres ont déclaré qu’Arion Kurtaj, 18 ans, avait commis 12 infractions, dont le piratage informatique, le chantage et la fraude. Un prévenu de 17 ans, qui ne peut être identifié en raison de son âge, a été reconnu coupable de fraude, de chantage et d’acte non autorisé visant à entraver le fonctionnement d’un ordinateur.

Le procès, qui a duré deux mois, était inhabituel : les psychiatres ont jugé Kurtaj inapte à subir son procès. Le jury a donc été invité à décider s’il avait commis les actes reprochés, mais sans pour autant rendre un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité.

Les procureurs ont déclaré que les deux adolescents étaient des acteurs clés d’un groupe connu sous le nom de Lapsus$ qui, en 2021 et 2022, a piraté les systèmes informatiques d’entreprises, notamment le fournisseur de communications BT, la société de téléphonie mobile EE, la société de logiciels Nvidia et le fabricant de jeux Rockstar Games, puis a menacé de divulguer des informations sensibles. informations à moins qu’ils ne reçoivent des millions de rançons.

L’une des menaces consistait à « divulguer le code source volé de la suite de Grand Theft Auto sur des forums Internet », indique l’acte d’accusation.

On ne sait pas si des rançons ont été payées par l’une des entreprises piratées.

Les deux accusés seront condamnés ultérieurement.