Deux adolescents accusés de meurtre après la mort d’une femme du Suffolk en Australie

Deux adolescents ont été accusés de meurtre après qu’une femme du Suffolk a été tuée lors d’un cambriolage présumé au domicile de sa famille en Australie le lendemain de Noël.

Emma Lovell, 41 ans, a été poignardée à la poitrine chez elle lundi. Elle est décédée plus tard à l’hôpital.

Lovell avait déménagé d’Ipswich en Australie avec son mari Lee, également d’Ipswich, il y a 11 ans. Ils étaient initialement partis voyager à travers le pays en 2002. Ils vivaient à North Lakes, une petite ville de la région de Moreton Bay près de Brisbane, avec leurs deux filles.

La police du Queensland a confirmé que deux jeunes de 17 ans ont été accusés de meurtre, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

“Deux garçons de 17 ans, l’un de Holland Park et l’autre de Zillmere, ont tous deux été inculpés d’un chef chacun de meurtre, de tentative de meurtre et d’entrée dans une maison avec intention en compagnie”, a déclaré un porte-parole de la police.

La police a déclaré qu’une bagarre avait éclaté sur le porche, où Lovell avait été poignardé. Son mari Lee a subi une blessure au dos qui ne met pas sa vie en danger et est depuis sorti de l’hôpital.

Mardi, Lee, 43 ans, a parlé de sa dévastation à la mort “insensée” de sa femme. Il l’a décrite comme le “colle” de sa famille.

“C’était une si belle personne. Je suis, nous sommes tous dévastés par la perte. C’est insensé et je ne sais pas pourquoi les gens le font », a déclaré Lee au réseau australien Seven News.

Quelques heures plus tôt seulement, il avait publié sur les réseaux sociaux que la famille avait passé le jour de Noël sur la plage.

Emma avait fréquenté l’école à Woodbridge, dans l’est du Suffolk. Son amie Christina Lofthouse, 41 ans, a déclaré au East Anglian Daily Times elle était la “meilleure amie qu’une fille puisse avoir”.

“C’est la première personne à qui j’ai envoyé un message le matin et la dernière à qui j’ai parlé le soir.

“J’ai le cœur brisé que ma meilleure amie soit partie et je ne peux plus lui parler, la serrer dans mes bras à nouveau, rire avec elle et pleurer avec elle.”

Une collecte de fonds pour la famille a été mise en place par des membres de la communauté de North Lakes. Il a déjà levé plus de 32 000 dollars australiens (17 940 £).

Les deux adolescents accusés du meurtre se sont vu refuser la libération sous caution de la police et doivent comparaître devant le tribunal pour enfants de Brisbane.

Deux autres garçons ont été arrêtés et aident la police, selon le surintendant John Hallam.