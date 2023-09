Deux adolescentes de 13 ans accusées d’avoir poignardé une adolescente à plusieurs reprises au nord de Toronto

Deux filles de 13 ans font face à des accusations après qu’un autre adolescent a été poignardé « à plusieurs reprises » dans un parking à Vaughan.

Samedi vers 20 heures, la police régionale de York a été appelée dans un restaurant de restauration rapide situé près de Rutherford Road East et de l’autoroute 400 pour signaler une « perturbation » impliquant un groupe de jeunes.

Quelques minutes après avoir reçu l’appel, a indiqué la police, une bagarre s’est ensuivie dans le parking et une jeune fille de 13 ans a été poignardée.

Les policiers arrivés sur place ont découvert que la victime souffrait de multiples blessures et que deux suspectes ont été localisées et placées en garde à vue, a indiqué la police.

Un couteau a été retrouvé sur place.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état ne mettant pas sa vie en danger, selon les enquêteurs.

Les deux suspects, identifiés comme étant une jeune fille de 13 ans de Richmond Hill et une jeune fille de 13 ans de Vaughan, ont chacun été accusés d’agression armée. Ils ne peuvent pas être identifiés en vertu des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Un adolescent a été détenu pour une enquête sur cautionnement, tandis que l’autre a été libéré et doit comparaître devant le tribunal le 19 octobre.

« La zone de l’incident compte de nombreux magasins et restaurants et est très fréquentée par les piétons et les véhicules. La police pense qu’il y avait de nombreux témoins présents à ce moment-là qui pourraient contribuer à l’enquête », a indiqué la police dans un communiqué de presse publié lundi.

« Les enquêteurs ont connaissance de plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux concernant cet incident. Toute personne ayant des informations sur ces vidéos est priée de contacter les enquêteurs.

Toute personne ayant été témoin de l’incident et n’ayant pas encore parlé avec les enquêteurs est priée de contacter la police. La police régionale de York demande également à toute personne disposant d’enregistrements vidéo de la région à ce moment-là, y compris une caméra de tableau de bord, une cellule ou une vidéo de sécurité, de contacter les enquêteurs en appelant au 1-866-876-5423, poste 20. 7441. Des informations anonymes peuvent être fournies en contactant Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS ou en ligne sur www.1800222tips.com.