DEUX administrateurs d’écoles de New York ont ​​été licenciés… pour avoir refusé de saluer «Black Panther»?

Selon le New York Post, deux chefs de district scolaire du Bronx affirment avoir été licenciés, au moins en partie, parce qu’ils ont refusé de participer aux salutations de « Wakanda Forever » lors de réunions avec d’autres surintendants et des hauts fonctionnaires.

L’un des cas concerne Rafaela Espinal, ancien chef du Community School District 12 de New York. Espinal a poursuivi ce mois-ci le ministère de l’Éducation de la ville (DOE), ainsi que le chancelier Richard Carranza et certains de ses principaux lieutenants, pour licenciement abusif, le Le New York Post a rapporté samedi. Elle a allégué que sa carrière avait souffert après avoir refusé lors des réunions du surintendant de participer à un groupe ‘Wakanda pour toujours ‘salue le pouvoir noir, popularisé dans le film de 2018 ‘Panthère noire.’

Espinal, qui est d’origine dominicaine et s’identifie comme afro-latina, a été réprimandée et a déclaré que c’était inapproprié lorsqu’elle a choisi de ne pas se joindre aux salutations, selon le procès. Meisha Ross Porter, alors surintendante du Bronx, qui a ensuite été promue au poste de surintendant exécutif, a souvent demandé aux groupes lors de réunions d’administrateurs du DOE «Wakanda pour toujours» salue.

Le salut, comme l’a fait le regretté acteur Chadwick Boseman dans ‘Panthère noire,’ implique de croiser les deux bras sur la poitrine avec les poings pointés vers le haut. C’est un symbole d’autonomisation des noirs et un geste de solidarité avec le mythique pays africain Wakanda. Porter a souvent parlé de son père comme membre des Black Panthers, un groupe militant de défense des droits civiques, selon le procès de 40 millions de dollars.

Espinal a allégué que les autres administrateurs du DOE lui avaient dit qu’elle n’était pas « Assez noir. » Elle aurait été mal à l’aise avec le salut « Wakanda Forever » utilisé lors des réunions parce qu’il «A introduit une fracture raciale là où il ne devrait pas y en avoir.»

Une porte-parole du DOE a déclaré au Post que le ministère s’était engagé à «Environnement de travail sûr et inclusif» et rejette toute allégation de discrimination. Tel qu’utilisé par les responsables de l’école de New York, le salut « Wakanda Forever » est un symbole « Utilisé pour représenter le Bronx, » pas le pouvoir noir, dit-elle.

Espinal a été limogé en août 2018, le DOE lui disant dans une lettre qu’il allait « Dans une nouvelle direction » et qu’elle «Ne cadrait pas avec cet agenda», dit le procès. À l’époque, elle n’avait qu’un an à gagner une pension à vie du DOE et a accepté un poste de bas niveau en tant qu’enquêteuse scolaire pour conserver ses avantages.

Aussi bizarre que cela puisse paraître pour «Wakanda Forever» de trébucher dans la carrière d’un éducateur chevronné, Espinal n’est pas le seul administrateur à invoquer une telle discrimination. Dans un autre article, le Post a rapporté que Karen Ames, également surintendante du Bronx, a allégué dans un procès intenté contre le DOE et Carranza qu’elle avait été licenciée parce qu’elle avait plus de 40 ans, juive, et avait refusé de se joindre aux salutations de « Wakanda Forever ». lors des réunions du surintendant.

Comme Espinal, Ames a été licenciée en août 2018 et a déclaré dans sa lettre de licenciement que le DOE allait « Dans une nouvelle direction. » Tout comme Espinal, elle a pris un emploi de bas niveau pour conserver ses avantages sociaux. Ames a allégué que Carranza, qui a pris ses fonctions de chancelier en avril 2018 vantant un «Plateforme d’équité». a créé des divisions selon le sexe, l’âge, la race et l’ethnicité.

Lorsqu’on a demandé aux surintendants de raconter leurs histoires personnelles lors d’un atelier sur les préjugés implicites, Ames a déclaré qu’elle avait expliqué comment ses grands-parents avaient perdu deux enfants pendant l’Holocauste. Mais selon son procès, un collègue surintendant l’a grondée en disant: «Tu ferais mieux de te vérifier. Il ne s’agit pas d’être juif. Il ne s’agit que de garçons noirs et bruns de couleur.

