Deux actrices iraniennes arrêtées alors que les autorités intensifient la répression contre les manifestants anti-régime

Deux actrices iraniennes bien connues ont été arrêtées par les forces de sécurité après avoir manifesté leur soutien au mouvement de protestation qui s’empare du pays, alors que les autorités intensifient leur répression contre les dissidents.

Hengameh Ghaziani et Katayoun Riahi ont été arrêtés à plusieurs reprises pour avoir publiquement soutenu les manifestations nationales, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Depuis septembre, le pays a connu de nombreuses manifestations, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne. Amini, une Iranienne kurde, est décédée après avoir été détenue pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Riahi a été arrêté dimanche par les forces de sécurité iraniennes, a rapporté l’agence de presse Tasnim. L’actrice, connue pour ses rôles dans les séries télévisées “Joseph le prophète” et “La dixième nuit”, ainsi que dans des films tels que “La Cène”, avait posté une vidéo d’elle sans foulard sur son compte Instagram sur 18 septembre – deux jours après la mort d’Amini.

Dans un autre incident, Ghaziani, connue en Iran pour ses apparitions dans des films tels que “As Simple as That” et “Days of Life”, a publié samedi une vidéo sur son compte Instagram qui montrait l’actrice iranienne en public sans foulard. , attachant ses cheveux lâches en queue de cheval.

“C’est peut-être mon dernier message. À partir de ce moment, s’il m’arrive quelque chose, sachez que je serai toujours avec le peuple iranien jusqu’à mon dernier souffle”, a-t-elle déclaré en légende.

Ghaziani a été arrêté par les forces de sécurité en possession d’une ordonnance du tribunal un jour seulement après la publication de la vidéo, selon l’agence de presse Tasnim.

Elle a ensuite été amenée au bureau du procureur et accusée d’avoir agi contre la sécurité iranienne et d’avoir participé à des activités de propagande dirigées contre le régime iranien, selon l’agence de presse Fars, affiliée à l’État.

Dimanche, la justice iranienne a déclaré avoir condamné à mort une sixième personne accusée d’avoir participé aux récentes manifestations, selon l’agence de presse Tasnim.

Citant la justice iranienne, l’agence a déclaré qu’un manifestant qui avait bloqué la circulation lors d’une récente manifestation dans la rue Sattar Khan à Téhéran et s’était heurté à des membres de la milice Basij avait été condamné à la peine de mort.

Toutes les condamnations à mort prononcées sont « préliminaires et peuvent faire l’objet d’un appel » devant la Cour d’appel iranienne, a ajouté Tasnim.

Au moins 378 personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes au total, dont 47 enfants tués dans le pays depuis septembre, selon Iran Human Rights samedi

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de morts – un chiffre précis est impossible à confirmer pour quiconque en dehors du gouvernement iranien – et différentes estimations ont été données par des groupes d’opposition, des organisations internationales de défense des droits et des journalistes locaux.

Quatre des villes kurdes d’Iran ont connu des affrontements particulièrement intenses ces derniers jours, avec 13 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, a déclaré lundi à CNN l’activiste Azhin Shekhi de l’organisation norvégienne Hengaw pour les droits de l’homme.

Des victimes ont été enregistrées dans la province de Kermanshah, la province de l’Azerbaïdjan occidental et la province du Kurdistan – où réside la majorité de la population kurde d’Iran – selon Hengaw.

Le nombre de morts depuis mardi la semaine dernière est passé à 41 personnes tuées dans les villes kurdes, a ajouté Shekhi.

Un député iranien représentant Mahabad, qui était la capitale d’une république sécessionniste kurde de courte durée dans le nord-ouest de l’Iran en 1946, a déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées dans la seule ville.

Jalal Mahmoodzadeh a été cité dans un média réformiste, disant qu’il n’est pas clair si le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) – l’aile militaire d’élite de l’Iran – faisait partie des forces de sécurité réprimant à Mahabad, mais a écrit une lettre aux hauts responsables militaires leur demandant de désamorcer la situation.

Le CGRI a publié dimanche un communiqué disant qu’il «renforçait ses forces» dans une base du nord-ouest de l’Iran pour faire face aux «terroristes et séparatistes», selon un communiqué publié par des organes d’information alignés sur l’État.

Le nombre de morts signalé fait suite aux commentaires de Hengaw à CNN ce week-end selon lesquels la « brutalité » des forces du régime avait « considérablement augmenté » contre les manifestants au cours des derniers jours.