Deux actions Dow ressemblent à des achats alors que DJIA fête ses 125 ans: les stratèges

Le Dow Jones Industrial Average a franchi une étape importante: l’indice de premier ordre a eu 125 ans.

Bien sûr, le DJIA a maintenant un aspect assez différent de celui de sa première publication dans le Wall Street Journal le 26 mai 1896. Aucun des 12 composants originaux ne subsiste, et ses 30 membres incluent désormais des entreprises créées des décennies plus tard, comme des poids lourds de la technologie. Apple, Microsoft, Intel et Salesforce.

Pour marquer l’occasion, « Trading Nation » de CNBC a demandé à deux observateurs du marché leurs favoris du peloton.

Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, a qualifié Microsoft de favori.

« C’est une entreprise qui vient de battre les bénéfices, et c’était une histoire qui se construisait déjà avant la pandémie. Elle a obtenu du carburant supplémentaire pendant la pandémie alors qu’elle développait son offre basée sur le cloud, la suite Azure », a déclaré Sanchez. dit mercredi.

Microsoft a battu les estimations sur les lignes supérieures et inférieures au cours de son troisième trimestre terminé en mars et a rapporté fin avril. Son segment Azure a enregistré une croissance de ses revenus de 50%.

« Maintenant, ils connaissent la reprise alors que les ventes de PC reprennent [and] leurs ventes de base Windows sont également en hausse. Cela touche tous les cylindres « , a déclaré Sanchez.

Microsoft a augmenté de 7% ce trimestre, dépassant le gain de 4% du Dow Jones. Il a atteint un sommet historique pour la dernière fois à la fin du mois d’avril.

D’un surperformant à un retardataire, le stratège en chef du marché de Miller Tabak, Matt Maley, affirme que Boeing a de nombreuses opportunités à venir.

«Le titre a évidemment été touché avant même la pandémie à cause de tout le problème qu’il avait avec le 737 Max. Et le stock, contrairement à de nombreux titres du Dow et du marché global qui sont revenus à des niveaux pré-pandémiques ou même plus élevés. , nous n’avons pas du tout vu cela avec Boeing », a déclaré Maley.

Boeing est toujours bien en dessous de son sommet de mars 2019, dépassant 444 dollars avant la crise du 737 Max. L’action se négocie actuellement à 244 $.