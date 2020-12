Deux acteurs du NCIS: La Nouvelle-Orléans et un propriétaire de bijouterie ont intenté une action en justice contre CBS après que le tournage d’une scène de cambriolage en 2017 se soit terminé avec de vrais policiers les tenant sous la menace d’une arme, pensant qu’un véritable vol à main armée était en cours.

Le procès, déposé à Los Angeles, accuse le réseau d’avoir orchestré la scène de braquage « de type guérilla » dans un centre commercial le long de West Judge Perez Drive dans la paroisse de Saint-Bernard le 18 octobre 2017, sans obtenir les permis appropriés, avertissant les entreprises voisines ou notifiant les forces de l’ordre locales, a rapporté TMZ.

En conséquence, le propriétaire d’un magasin voisin a appelé le 911 à mi-scène après avoir vu les acteurs, qui portaient des masques de ski et des fusils d’assaut, sauter d’une camionnette banalisée en criant: «C’est un vol!

L’appel a incité des dizaines de flics lourdement armés du département de police de Saint-Bernard à descendre sur les lieux qui ont ensuite tenu les acteurs sous la menace d’une arme.

Les plaignants affirment que s’ils ne s’étaient pas immédiatement conformés aux demandes de l’agent, ils auraient pu être tués d’un faux mouvement.

À la suite de «l’expérience terrifiante et traumatisante», les trois hommes poursuivent CBS pour des dommages-intérêts non spécifiés, affirmant souffrir encore des effets psychologiques d’une telle épreuve.

Les deux acteurs, ainsi que le propriétaire d’une bijouterie de la Nouvelle-Orléans, affirment avoir été approchés par les producteurs du NCIS en octobre 2017 au sujet de leur participation à la scène de vol à main armée.

Les trois hommes affirment avoir accepté de participer au tournage en supposant qu’il s’agirait d’un «tournage télévisé traditionnel» fonctionnant avec les permis et les protocoles de sécurité nécessaires. Cependant, ils affirment que cela n’a pas été le cas.

L’identité des plaignants n’est pas immédiatement apparente. Une demande de commentaires sur la question n’a pas encore été retournée par les avocats Caleb Mason et Alan Jackson qui ont déposé la plainte.

Au total, quatre figurants ont participé au tournage de la scène. Deux d’entre eux, Justin T Lebrun et Bradford Roublow, avaient déjà intenté des poursuites similaires contre CBS en 2018. On ne sait actuellement pas s’ils sont impliqués dans le dernier dépôt.

Dans son dossier de mars 2018, Lebrun a déclaré qu’il travaillait en tant qu’acteur rémunéré pour NCIS: La Nouvelle-Orléans en octobre 2017 lorsque CBS et Danni Productions lui ont demandé de jouer le rôle d’un voleur de bijouterie.

Il a déclaré que la scène était arrivée à une conclusion dramatique et terriblement réaliste lorsqu’une « escouade de policiers locaux est arrivée sur les lieux avec des armes pointées » sur lui et ses collègues acteurs.

Une lettre du neuropsychologue de Lake Charles, Lawrence S.Silks, soumise dans le cadre du procès, a déclaré que Lebrun souffrait de dépression majeure, de trouble anxieux et de trouble de stress post-traumatique à la suite de l’ersatz de vol et de la réponse de la police.

Il a demandé des dommages-intérêts non spécifiés de plus de 75 000 $ pour couvrir les frais médicaux, la douleur et la souffrance, l’angoisse mentale, la perte de salaire et la perte de jouissance de la vie.

En octobre de la même année, Roublow, se représentant lui-même, a intenté son propre procès pour la scène de vol à main armée bâclée.

Dans son dossier, Roublow affirme que les plans pour lui et trois autres de faire une double séance photo pour une scène différente se sont transformés en quatre d’entre eux organisant le vol de la bijouterie au centre commercial.

Les quatre figurants, tous vêtus de costumes noirs avec des masques de ski, sont arrivés à la bijouterie avec de fausses mitrailleuses, a-t-il raconté dans le costume.

« Le plaignant et les trois autres figurants, cependant, n’avaient aucune idée que la production était tournée à leurs risques et périls, « à la guérilla » ou sans aucun permis ni notification de la police. Ainsi, toute complication pouvant survenir était de leur seule responsabilité », indique la plainte.

La police a violemment enfoncé la porte de la bijouterie et a dit à tout le monde de se mettre à terre, a déclaré Roublow

Roublow a accusé Danni Productions, qui supervisait le tournage, de ne pas vouloir « vouloir que quiconque dise quoi que ce soit à ce sujet comme s’il essayait de balayer tout l’incident sous le tapis ».

Après environ trois prises et 45 minutes après le tournage du film, Roublow a déclaré que lui et les trois autres acteurs masculins avaient été « soudainement et de manière effrayante confrontés par la police de Saint-Bernard à propos d’un vol dans une bijouterie ».

« Prêt à agir, le département de police de Chalmette disposait d’artillerie lourde, y compris de véritables mitrailleuses à laser, pointant du doigt ce qu’ils considéraient comme quatre voleurs légitimes de bijouterie portant des masques de ski et des mitrailleuses », indique le procès.

L’un des acteurs sur les lieux a été arrêté pour un mandat d’arrêt, et les autres, dont Roublow, ont reçu leur tarif journalier et renvoyés chez eux, a-t-il déclaré.

Roublow a déclaré qu’après avoir signalé l’incident, il avait cessé de recevoir des offres d’emploi pour travailler sur «NCIS: La Nouvelle-Orléans».

CBS n’a pas encore répondu à une demande de commentaires de DailyMail.com sur le dernier procès.

TMZ rapporte que le réseau a répondu en essayant de faire rejeter le procès hors du tribunal de Californie, l’épisode ayant été tourné en Louisiane.

Cependant, les trois hommes ont reculé. Selon leurs avocats, le procès californien est valide car NCIS: New Orleans est produit à Los Angeles.