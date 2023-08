Deux accusés du meurtre d’un homme de 26 ans qui a été aspergé d’ammoniac au visage alors qu’il ouvrait la porte

Les policiers ont inculpé deux hommes du meurtre d’un homme décédé après avoir été aspergé au visage d’un produit chimique devant sa porte.

Andy Foster, 26 ans, a été aspergé d’une substance que l’on pense être de l’ammoniac lorsqu’il a ouvert la porte à ses agresseurs à Wrekenton, Gateshead.

Andy Foster, 26 ans, est décédé après avoir été aspergé d’une substance que l’on pense être de l’ammoniac. Crédit : PA

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures qui mettent sa vie en danger à la suite de l’attaque d’horreur survenue peu après 23 heures dimanche soir.

Son décès a malheureusement été constaté peu de temps après.

La police de Northumbria a confirmé que les deux hommes de 32 ans arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre avaient été inculpés.

Kenneth Fawcett, de Balkwell Avenue, North Shields, et John Wandless, sans domicile fixe, restent en détention après avoir été accusés du meurtre d’Andy.

La force a également déclaré qu’un homme de 34 ans et deux femmes âgées de 37 et 30 ans avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Ils ont été libérés sous enquête et dans l’attente d’enquêtes plus approfondies.

Les policiers ont arrêté lundi un homme de 26 ans soupçonné d’avoir été blessé avec l’intention de causer des blessures graves.

Il a également été relâché depuis, l’enquête étant en cours.

Un porte-parole de la police a confirmé : « Une enquête a été immédiatement ouverte sur la mort d’Andy.

« Les policiers ont ensuite arrêté deux hommes et ils ont été inculpés de meurtre.

« Il s’agit de Kenneth Fawcett, 32 ans, de Balkwell Avenue, North Shields, et de John Wandless, également 32 ans, sans domicile fixe.

« Trois autres personnes, deux femmes et un homme, soupçonnés d’avoir aidé un délinquant, et un autre homme soupçonné d’avoir blessé avec l’intention de causer des lésions corporelles graves, ont été libérés sous enquête, dans l’attente d’enquêtes plus approfondies. »

Toute personne ayant des informations a été invitée à parler à un officier de service, à utiliser la page « Dites-nous quelque chose » sur le site Web de la police de Northumbria ou à appeler le 101 en citant le numéro de référence : NP-20230820-1369.

Les membres du public peuvent également signaler des informations de manière anonyme en appelant l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111 ou en visitant leur site Web.