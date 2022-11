Deux accusés d’homicide involontaire pour la mort d’une petite fille victime d’un arrêt cardiaque à la maison

DEUX personnes ont été inculpées d’homicide involontaire suite au décès d’une fillette d’un an.

La petite Elaina Rose Aziz est décédée après un incident dans une maison de Nuneaton, Warwickshire, en 2020.

La famille d’Elaina l’a décrite comme leur “petit miracle parfait” Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Le jeune aurait subi un arrêt cardiaque et a été retrouvé “gravement malade” dans la soirée du 6 août.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est malheureusement décédée.

La police a ouvert une enquête et a confirmé aujourd’hui qu’elle avait inculpé un homme de 37 ans et une femme de 27 ans d’homicide involontaire par négligence grave, causant ou permettant la mort d’un enfant, et d’avoir volontairement agressé, maltraité ou négligé un enfant ou adolescent, rapporte CoventryLive.

Les deux comparaîtront devant le tribunal de première instance de Coventry la semaine prochaine.

Après la mort d’Elaina, des proches ont rendu hommage à leur “parfait petit miracle”.

Dans une déclaration déchirante, ils ont déclaré: “Toute notre famille a le cœur brisé et est dévastée par la perte de notre belle petite fille, Elaina Rose.

“Elle était énormément aimée et adorée de nous tous ; elle était notre fille, petite-fille, arrière-petite-fille et nièce.

“Elaina n’a jamais connu que le bonheur, notre amour et notre dévotion.

“Elaina était notre petit miracle, parfaite à tous points de vue, et la petite princesse la plus aimée et la plus adorée qui puisse exister.

“Elle était belle à l’intérieur comme à l’extérieur, avec ses boucles douces et rebondissantes dans ses masses de cheveux et ses cils les plus longs.

“Son sourire était suffisant pour faire fondre le cœur de n’importe qui, et son rire était si contagieux.

“Elle a toujours été une petite fille heureuse qui aimait apprendre à chanter et à signer avec Mr Tumble et ses câlins nocturnes avec Pepe Nana en regardant Moon and Me.

“Elle a eu beaucoup d’aventures à la campagne, elle adorait écouter les oiseaux chanter et le vent dans les arbres.

“Elle restera à jamais dans nos cœurs et nos esprits et voyagera avec nous partout où nous pourrons nous aventurer jusqu’à ce que nous nous revoyions. Bonne nuit petite fille.

“Elle a été donnée par Dieu comme un pur don et reprise dans ses bras aimants ; elle était trop angélique pour être dans ce monde.”

Deux personnes sont accusées d’homicide involontaire Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest