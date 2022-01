Deutsche Bank résultats T4 2021

Cependant, la division de banque d’investissement de Deutsche Bank a vu ses revenus trimestriels grimper à 1,9 milliard d’euros, en hausse de 1% sur un an, la baisse de 14% du négoce de titres à revenu fixe et de devises (FIC) ayant été compensée par une croissance de 29% des revenus d’origination et de conseil. .

Plusieurs des pairs de la banque à Wall Street, tels que JPMorgan et Morgan Stanley, ont subi une saison de résultats décevante, la hausse des coûts et la modération des revenus ayant réduit les marges.

Les chiffres trimestriels ont porté le bénéfice net de la Deutsche Bank pour 2021 à 1,94 milliard d’euros après un solide premier semestre. Ce chiffre était en hausse par rapport aux 113 millions d’euros en 2020 et au-dessus des projections des analystes de 1,79 milliard d’euros.

Le prêteur allemand a déclaré que le bénéfice attribuable aux actionnaires s’est élevé à 145 millions d’euros (162,7 millions de dollars) pour les trois derniers mois de l’année – un sixième trimestre consécutif de bénéfice et presque le triple de son bénéfice pour la même période en 2020.

Voici les autres faits saillants trimestriels :

Les provisions pour pertes sur prêts s’élèvent à 254 millions d’euros, contre 251 millions d’euros au quatrième trimestre 2020.

Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) – une mesure de la solvabilité des banques – s’est établi à 13,2%, contre 13,6% à la fin de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires net total s’élève à 5,9 milliards d’euros, contre 5,45 milliards d’euros pour la même période en 2020.

Le directeur financier James von Moltke a déclaré jeudi à CNBC que la dynamique sous-jacente était forte dans toutes les activités de la banque, mais particulièrement visible dans la banque d’entreprise, où les revenus nets trimestriels s’élevaient à 1,4 milliard d’euros, en hausse de 10% sur un an.

« Dans nos activités commerciales, nous avons naturellement eu un certain impact des marchés perturbés qui prévalaient en novembre et décembre, mais nous pensons que nous avons raisonnablement bien navigué à travers cela, et nous voyons à nouveau la tendance sous-jacente qui se poursuit en 2022 », a déclaré von Moltke. .

Il a également noté que la hausse des taux d’intérêt donnerait un nouvel élan à la plupart des activités de la Deutsche Bank en 2022 et au-delà.

« Nous avons en fait ajouté de nouvelles informations ce trimestre à l’attention des investisseurs, et cela montre que nous serons passés d’un vent contraire sur les revenus », a-t-il déclaré.

« Ainsi, les revenus de 2021 ont été grevés d’environ 750 millions [euros] par rapport à 2020. Nous passons au positif en 2022 d’environ 150 millions et cela passe à 900 millions d’ici 2025, et c’est uniquement sur la base des courbes de taux actuelles.

Pour l’ensemble de l’année, le bénéfice net a atteint 2,5 milliards d’euros, le chiffre le plus élevé de la banque depuis 2011.

« En 2021, nous avons quadruplé notre bénéfice net et réalisé notre meilleur résultat en dix ans tout en mettant derrière nous la quasi-totalité de nos coûts de transformation prévus », a déclaré le PDG de Deutsche Bank, Christian Sewing, dans un communiqué. « Les quatre activités principales ont atteint ou dépassé notre plan, et notre réduction des actifs hérités a progressé plus rapidement que prévu. »

Sewing a déclaré que ces progrès et ces performances financières ont fourni un « point de départ solide » pour atteindre l’objectif de la banque d’un rendement des capitaux propres tangibles de 8% en 2022.

En 2019, Deutsche Bank a lancé un vaste plan de restructuration pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité, qui impliquait de mettre fin à ses opérations mondiales de vente et de négociation d’actions, de réduire sa banque d’investissement et de supprimer environ 18 000 emplois d’ici 2022.

La banque a déclaré que les dépenses autres que d’intérêts avaient augmenté de 1% en 2021 à 21,5 milliards d’euros, avec des effets liés à la transformation de 1,5 milliard d’euros, soit une augmentation annuelle de 21%. Deutsche Bank a déclaré que 97% de ses coûts liés à la transformation prévus jusqu’à la fin de 2022 avaient désormais été reconnus.

