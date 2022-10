Deutsche Bank résultats T3 2022

Banque Allemande mercredi a écrasé les attentes du marché pour le troisième trimestre, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de turbulences sur les marchés. La banque a déclaré un bénéfice net de 1,115 milliard d’euros (1,11 milliard de dollars) pour le trimestre. Les analystes avaient prédit un bénéfice net de 827 millions d’euros, selon les données de Refinitiv. “Nous constatons que les avantages des taux d’intérêt se font sentir dans notre banque d’entreprise et notre banque privée, essentiellement celles qui ont de grands livrets de dépôt et nous voyons notre FIC [fixed income and currencies] les entreprises gèrent extrêmement bien cet environnement”, a déclaré James von Moltke, directeur financier de Deutsche Bank, à Joumanna Bercetche de CNBC. Le PDG Christian Sewing a déclaré dans un communiqué que la banque était “en bonne voie” pour atteindre ses objectifs de 2022. À moyen terme, la banque a déclaré qu’elle visait à atteindre des rendements sur les fonds propres tangibles moyens supérieurs à 10% d’ici 2025. Voici d’autres faits saillants du trimestre : Les revenus ont augmenté de 15% par rapport à il y a un an et ont atteint 6,92 milliards d’euros.

Le ratio Common Equity Tier 1, une mesure de la solvabilité des banques, s’est établi à 13,3% contre 13% il y a un an.

Deutsch Bank a annoncé des bénéfices pour le troisième trimestre. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Si l’on examine les divisions individuelles de la banque, les revenus de la banque d’investissement ont augmenté de 6 % par rapport à il y a un an. En particulier, les revenus de Fixed Income et Currencies ont augmenté de 38 % sur la même période et ont contribué à compenser la baisse des performances de Credit Trading. Dans ce contexte, la banque a déclaré que les revenus de l’origination et du conseil avaient chuté de 85% d’une année sur l’autre, indiquant une baisse des transactions, comme cela a été le cas avec certains de ses pairs américains. La banque d’entreprise, cependant, a enregistré la plus forte augmentation de revenus parmi toutes les divisions, en hausse de 25% par rapport à il y a un an. Deutsche Bank a également déclaré avoir encore réduit son exposition au crédit russe au cours de la même période. La banque a rompu ses liens avec la Russie à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou. En conséquence, le risque contingent supplémentaire est tombé à 0,2 milliard d’euros, contre 0,6 milliard d’euros à la fin du deuxième trimestre.

Des taux d’intérêt plus élevés plus longtemps ?

La banque allemande a enregistré des provisions plus élevées par rapport au même trimestre il y a un an. Celles-ci s’élevaient à 350 millions d’euros à la fin du troisième trimestre, contre 117 millions d’euros à pareille date l’an dernier. La banque a déclaré que cela reflétait “des prévisions macroéconomiques plus difficiles”. S’adressant à CNBC, von Moltke a réitéré son attente d’une récession en 2023 en Allemagne et sur le marché européen au sens large.