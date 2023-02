Deutsche Bank pulvérise ses prévisions de bénéfices au quatrième trimestre alors que la hausse des taux d’intérêt renforce les revenus

Banque Allemande Jeudi, a annoncé son 10e trimestre consécutif de bénéfices, soutenu par des taux d’intérêt plus élevés et des conditions de marché favorables.

Deutsche Bank a annoncé un bénéfice net de 1,8 milliard d’euros (1,98 milliard de dollars) pour le quatrième trimestre, portant son bénéfice net annuel pour 2022 à 5 milliards d’euros.

Le prêteur allemand a presque doublé une estimation consensuelle parmi les analystes interrogés par Reuters de 910,93 millions d’euros pour le quatrième trimestre, et a dépassé une projection de 4,29 milliards d’euros sur l’année.

En 2019, Deutsche Bank a lancé un vaste plan de restructuration pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité, qui impliquait de mettre fin à ses opérations mondiales de vente et de négociation d’actions, de réduire sa banque d’investissement et de supprimer environ 18 000 emplois d’ici la fin de 2022.

Le résultat annuel marque une amélioration significative par rapport aux 1,9 milliard d’euros rapportés en 2021, et le PDG Christian Sewing a déclaré que la banque avait été “transformée avec succès” au cours des trois dernières années et demie.

