Deutsche Bank optimiste quant à la reprise économique mondiale en 2021

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York.

En 2021, la Deutsche Bank prévoit que l’économie américaine croîtra de 4%, que l’économie de la zone euro rebondira de 5,6% et que l’économie chinoise gagnera 9,5%.

Le point de vue de la maison est que le PIB mondial se contractera de 3,7% en 2020, l’économie américaine diminuant de 3,6%, la zone euro enregistrant une contraction de 7,4% et la Chine augmentant de 2,2%.

“Avec des taux d’efficacité à l’extrémité supérieure des attentes, cela ouvre la possibilité d’un retour à la normale beaucoup plus rapide que ce qui avait été prévu il y a seulement un mois”, a noté David Folkerts-Landau, économiste en chef du groupe Deutsche Bank. “D’ici la fin de 2021, cela n’aura peut-être plus beaucoup d’impact sur la vie quotidienne”, a-t-il ajouté dans le rapport.

Dans le dernier rapport de la banque publié mercredi – intitulé “L’espoir à l’horizon” – les chercheurs de la Deutsche Bank ont ​​mis à jour leurs appels en raison de ce qu’elle a appelé “les nouvelles incroyablement positives” du vaccin contre le coronavirus ces dernières semaines, les géants pharmaceutiques Pfizer, Moderna et AstraZeneca disant tous leur les vaccins candidats étaient très efficaces pour prévenir Covid-19.

Le prêteur allemand a toutefois averti que deux risques clés pourraient surpasser ce scénario.

Le premier risque réside dans les défis posés par l’aplatissement de la courbe virale à l’arrivée de l’hiver et les retards possibles dans la production, la distribution et l’acceptation des vaccins par le public – compte tenu de la montée des mouvements anti-vaccination et de la désinformation ces dernières années.

La Deutsche Bank s’attend à ce que la vaccination généralisée commence au premier trimestre 2021 dans les économies avancées, puis se poursuive plus largement au deuxième trimestre. Pourtant, il a déclaré que “la grande inconnue est de savoir si la population acceptera de se faire vacciner et si le vaccin peut être rendu obligatoire”.

L’Organisation mondiale de la santé avait déjà averti, en 2019, que l’hésitation à la vaccination était l’une des 10 principales menaces pour la santé mondiale.

Le deuxième risque majeur émane d’une éventuelle perturbation financière étant donné que «les banques centrales et les autorités fiscales ont pris des mesures agressives, notamment aux États-Unis et en Europe» pour contrer la crise économique provoquée par la pandémie.

“Nous voyons un risque croissant de perturbations financières sur la route résultant de la surévaluation croissante des actifs et des niveaux d’endettement croissants entraînés par les extrêmes nécessaires vers lesquels les mesures de relance de la politique monétaire et budgétaire sont passées”, ont déclaré les chercheurs.

“Les crises financières ont souvent été déclenchées dans le passé dans de telles conditions par le passage inévitable de l’assouplissement des politiques au resserrement des politiques, qui est probablement encore au moins dans plusieurs années, mais pourrait surprendre plus tôt”, ont-ils ajouté.