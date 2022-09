Deutsche Bank dit que le risque d’une crise de la livre sterling augmente alors que Truss devient Premier ministre

Suite à l’annonce de la nomination de Liz Truss au poste de Premier ministre britannique, la Deutsche Bank a déclaré que les annonces politiques dans les semaines à venir seront cruciales si le Royaume-Uni veut éviter des événements macroéconomiques extrêmes, en particulier une crise de la balance des paiements.

Truss a remporté la course pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur au pouvoir lundi, à la suite d’une longue compétition contre l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Truss a obtenu 81 326 votes des membres du Parti conservateur, tandis que Sunak en a obtenu 60 399.

La livre sterling était légèrement plus élevée par rapport au dollar lundi après-midi, s’échangeant juste en dessous de 1,15 $, mais le stratège FX de la Deutsche Bank, Shreyas Gopal, a averti que les risques d’une “crise de la livre sterling” ne devaient pas être sous-estimés.

“Avec le déficit du compte courant déjà à des niveaux records, la livre sterling nécessite d’importantes entrées de capitaux soutenues par l’amélioration de la confiance des investisseurs et la baisse des anticipations d’inflation. Cependant, c’est le contraire qui se produit”, a déclaré la Deutsche Bank dans une note lundi.

“Le Royaume-Uni souffre du taux d’inflation le plus élevé du G10 et d’un affaiblissement des perspectives de croissance. Une expansion budgétaire importante, non financée et non ciblée, accompagnée de modifications potentielles du mandat de la Banque d’Angleterre, pourrait entraîner une hausse encore plus importante des anticipations d’inflation et – à l’extrême — l’émergence d’une domination fiscale.

Truss a mis la Banque d’Angleterre et son gouverneur Andrew Bailey fermement dans le collimateur lors de sa campagne à la direction, accusant la banque centrale d’avoir permis à l’inflation de monter en flèche à des sommets de 40 ans, et envisageait de revoir le mandat de la Banque.