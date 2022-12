Deutsche Bank annonce l’achat d’Estee Lauder avant la réouverture de la Chine

La Deutsche Bank a mis à niveau mardi le club détenant Estee Lauder (EL) à la suite d’une réouverture attendue de l’économie chinoise, conformément à la stratégie du club consistant à racheter les actions du géant des cosmétiques alors que Pékin assouplit les restrictions sévères de Covid-19. “L’ouverture de la Chine est un très gros problème pour les gens qui sortent. Ne l’ignorez pas. Achetez Estee Lauder”, a déclaré Jim Cramer lors de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mardi. Deutsche Bank, dans une note de recherche, a relevé Estee Lauder à une note d’achat, en raison d’une “probabilité accrue” que les activités en Chine – qui représentent plus d’un tiers des ventes de la société – reviendront à la normale d’ici son exercice 2024. La banque a également relevé son objectif de cours sur la société de beauté, à 266 dollars par action, contre 209 dollars par action. Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​prédit que les marges de maquillage, qui sont un “moteur clé de la croissance démesurée des bénéfices à long terme”, se rétabliront une fois que les revenus reviendront aux niveaux d’avant la pandémie. L’action d’Estee Lauder a grimpé de 3 % dans les échanges de mardi, pour atteindre environ 237 dollars par action. Estee Lauder, l’un des principaux fabricants de produits de luxe pour les soins de la peau, le maquillage et les parfums, a connu des difficultés pendant la pandémie de Covid-19, car les gens sont restés chez eux et les blocages ont persisté en Chine. Alors que les analystes de la Deutsche Bank pensent que la Chine présente en fin de compte une opportunité de croissance à long terme pour l’entreprise, ils reconnaissent qu’Estee Lauder “devra probablement faire face à des défis au cours des prochains trimestres”, car les progrès ne devraient pas être “rapides ou linéaires”. ” Pourtant, la Deutsche Bank voit une “impulsion vers l’avant” se créer au cours des 6 prochains mois, aidée par les nouveaux centres de distribution d’Estee Lauder en Chine, sa branche de recherche et développement à Shanghai et la fabrication régionale grâce à son usine de production ultramoderne au Japon, qui sera prêt au cours de l’exercice 2024. Le Club reprend les affaires et les actions d’Estee Lauder ont subi une immense pression en raison de la réouverture économique prolongée de la Chine. Mais le titre, en baisse de près de 37 % depuis le début de l’année, devrait se redresser une fois que la Chine aura assoupli ses mesures de verrouillage. C’est pourquoi nous avons stratégiquement acheté les actions en vue de la sortie complète de Pékin de sa politique zéro-Covid. Nous avons renforcé notre position EL fin novembre , conscients de l’incertitude à court terme mais encouragés par le potentiel de croissance à long terme de la société dans la région. Nous pensons qu’Estee Lauder a la capacité de connaître une croissance significative alors que l’entreprise continue de se développer dans la deuxième économie mondiale et l’un des plus grands dépensiers mondiaux en beauté et en soins personnels. Estee Lauder est une marque emblématique qui est l’une des meilleures façons de jouer le retour de l’Asie au voyage – et nous pensons que nous serons récompensés pour notre patience. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Marque multinationale américaine de soins de la peau et de produits de beauté, logo Estée Lauder vu à Hong Kong. Budrul Chukrout | Fusée lumineuse | Getty Images