Deutsche Bank accepte un règlement américain de 75 millions de dollars avec les victimes de Jeffrey Epstein

La Deutsche Bank a accepté de payer 75 millions de dollars américains (101 millions de dollars canadiens) pour régler une poursuite alléguant que le prêteur allemand aurait dû voir des preuves de trafic sexuel par Jeffrey Epstein lorsqu’il était client, selon les avocats de femmes qui disent avoir été abusées par le défunt financier.

Une femme identifiée uniquement comme Jane Doe a poursuivi la banque devant le tribunal de district fédéral de New York et a demandé le statut de recours collectif pour représenter d’autres victimes d’Epstein. Le procès affirmait que la banque avait sciemment profité du trafic sexuel d’Epstein et « avait choisi le profit plutôt que de suivre la loi » pour gagner des millions de dollars de l’homme d’affaires.

L’un des cabinets d’avocats représentant les femmes dans l’affaire, Edwards Pottinger, a déclaré qu’il s’agissait du plus grand règlement de trafic sexuel avec une banque de l’histoire des États-Unis.

« Le règlement permettra à des dizaines de survivants de Jeffrey Epstein de tenter enfin de restaurer leur confiance dans notre système en sachant que toutes les personnes et entités qui ont facilité l’opération de trafic sexuel d’Epstein seront enfin tenues pour responsables », a déclaré la société dans un communiqué.

La banque dit qu’elle a commis une erreur en prenant Epstein comme client

La Deutsche Bank n’a pas souhaité commenter le règlement jeudi, mais a noté une déclaration de 2020 de la banque reconnaissant son erreur en prenant Epstein comme client, a déclaré Frank Hartmann, responsable mondial des relations avec les médias du prêteur allemand.

« La Banque a investi plus de 4 milliards d’euros [$5.8 billion Cdn] pour renforcer les contrôles, les processus et la formation, et embauché plus de personnes pour lutter contre la criminalité financière », a déclaré Hartmann dans un communiqué écrit.

Le cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner, qui représente également les plaignants, a qualifié le règlement d’étape importante pour les droits des victimes.

« La portée et l’ampleur des abus d’Epstein, et les nombreuses années où ils se sont poursuivis à la vue de tous, n’auraient pas pu se produire sans la collaboration et le soutien de nombreuses personnes et institutions puissantes », a déclaré David Boies, président de la société, dans un communiqué.

Epstein s’est suicidé en prison en août 2019 alors qu’il faisait face à des accusations criminelles fédérales d’abus sexuels sur des dizaines de filles mineures. (Division des services de justice pénale de l’État de New York/Reuters)

Deutsche Bank avait précédemment rejoint JPMorgan Chase, qui fait également l’objet d’un procès pour ses liens avec Epstein, dans la lutte contre les allégations. Epstein s’est suicidé en prison alors qu’il faisait face à des accusations criminelles fédérales d’abus sexuels sur des dizaines de filles mineures.

Des poursuites attirent des personnalités de premier plan

Le prêteur allemand a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il avait fourni des « services bancaires de routine » à Epstein de 2013 à 2018 et que le procès « n’est pas près d’alléguer de manière adéquate que Deutsche Bank… faisait partie du réseau criminel de trafic sexuel d’Epstein ».

Les poursuites – qui visent également le gouvernement des îles Vierges américaines, où Epstein possédait un domaine – attirent des personnalités de premier plan.

Un juge américain a décidé le mois dernier que le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, devait faire face à deux jours d’interrogatoire par les avocats chargés des poursuites.

Le gouvernement des îles Vierges tente également d’assigner à comparaître le milliardaire Elon Musk dans le cadre de son propre litige contre JPMorgan, accusant le géant bancaire de permettre aux recruteurs d’Epstein de payer les victimes et d’aider à dissimuler ses décennies d’abus sexuels.

JPMorgan a nié les allégations et a poursuivi à son tour l’ancien dirigeant Jes Staley, affirmant qu’il avait caché les abus et le trafic d’Epstein pour garder le financier comme client. Un avocat de Staley n’a fait aucun commentaire sur le procès lorsqu’il a été déposé en mars.