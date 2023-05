Deuil et dépression après un sinistre – Shaw Local

Pendant une période de perte, de nombreuses personnes éprouvent des émotions intenses et des symptômes similaires à – ou incluant – la dépression. Sentiments intenses de tristesse; le besoin de se retirer de ses amis et de sa famille; perte d’appétit ou de sommeil; anxiété; et la colère incontrôlable sont toutes courantes. Vous pouvez vivre des moments de joie, puis la saturation de la tristesse ou même de la culpabilité peut faire surface. Le deuil est personnel et chacun doit y faire face à sa manière. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour être proactif face à une perte.

Démarrer un journal

Rendez-vous responsable. Un bon exemple est d’énumérer les bonnes choses dans votre vie : J’ai une famille, une maison, un travail, l’eau, l’électricité, le soleil est sorti aujourd’hui. Restez simple au début, puis commencez à vous mettre au défi de penser et d’écrire plus profondément.

Soyez conscient de votre temps seul

Les personnes souffrant de dépression commencent souvent à s’isoler. Après un sinistre, il est important de faire attention au temps que vous passez seul. S’il est parfaitement normal de vouloir la paix et la tranquillité, il est bon de rester actif. Forcez-vous à sortir, à vous promener, à téléphoner à un ami ou à aller déjeuner.

Autorisez-vous l’expérience

La vie est pleine de leçons, même au moment de la perte. Personne n’a la même expérience. Il y aura des anniversaires, des anniversaires, des vacances et d’autres occasions auxquelles participer. Reconnaissez le jour et célébrez vos souvenirs.

Jette un œil à ta progression

Lisez les premières pages de votre journal. Avez-vous encore du mal à faire vos activités quotidiennes ? Avez-vous encore des sentiments de culpabilité? Passez-vous plus de temps isolé ? Si ces sentiments ne s’atténuent pas, cela peut être l’occasion de tendre la main à la famille ou aux amis, ou d’envisager des conseils ou une autre aide professionnelle. Vous n’avez pas à pleurer seul. Il existe des personnes et des ressources pour vous aider.

