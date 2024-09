Deuil, douleur, espoir et foi lors des services religieux après la dernière fusillade meurtrière dans une école

ATLANTA — Le chagrin, la douleur, l’espoir et la foi ont imprégné les services religieux dimanche alors que les efforts d’une communauté de la région d’Atlanta pour faire face au dernier ouragan mortel du pays fusillade dans une école Il comprenait une prière, des hymnes et un récit à la première personne de la tragédie par un enseignant qui était présent.

Brooke Lewis-Slamkova, qui enseigne l’alimentation et la nutrition à l’Apalachee High School, a déclaré à la congrégation de l’église méthodiste unie Bethlehem First dans le comté de Barrow, en Géorgie, qu’elle était à peu près à la moitié d’un cours mercredi lorsque les alarmes de confinement se sont déclenchées.

Elle se rappelle s’être placée entre les enfants et la porte de la classe, espérant bientôt entendre les voix des administrateurs de l’école lui dire que tout cela n’était qu’un exercice. Mais elle n’entendit aucune voix familière dans le couloir et elle comprit bientôt qu’il ne s’agissait pas d’un exercice.

« Dès qu’ils ont ouvert la porte, vêtus de leur uniforme de policier, je n’ai jamais été aussi heureuse de voir un policier de toute ma vie », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie en direct. « Ils ont ouvert la porte et ont dit : « Sortez ». »

Lewis-Slamkova a déclaré qu’elle avait été réconfortée par ce qu’elle avait vu après qu’elle et ses élèves soient partis en toute sécurité : des élèves se réconfortant et partageant téléphones portables avec ceux qui avaient besoin de contacter leurs proches, les parents qui arrivaient sur les lieux et qui proposaient aide et transport aux élèves dont les parents n’étaient pas arrivés, « des parents qui aiment leurs enfants comme nous devrions aimer nos enfants tous les jours ».

« C’est dans des moments comme ceux-ci que les mots semblent manquer », a déclaré le révérend Frank Bernat lors d’un service religieux précédent. « J’ai cherché les mots toute la semaine et ils ne sont tout simplement pas là. Et je sais que beaucoup d’entre vous sont dans le même bateau, submergés par l’émotion. »

Non loin de là, dans l’église de Bethléem du même nom, le pasteur Jason Britt a reconnu le choc causé par les violences survenues mercredi à l’école.

« Beaucoup d’entre nous dans cette salle sont profondément attachés à ce lycée », a déclaré Britt. « Nos élèves y vont. Nos enfants vont y aller, nos enfants y sont allés, nous y enseignons. »

Il est entendu que personne n’est à l’abri d’une tragédie, a déclaré Britt. « Mais lorsque cela se produit de manière aussi publique dans notre propre communauté, cela nous bouleverse. »

Colt Gray, 14 ans, a été accusé avec meurtre pour le meurtre de deux étudiants et deux professeurs à l’école secondaire Apalachee dans le comté de Barrow, à l’extérieur d’Atlanta, mercredi. Son pèreColin Gray est accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir fourni à son fils un fusil semi-automatique de type AR 15. Tous deux sont toujours en détention.

Les services religieux de dimanche ont eu lieu non seulement dans le contexte de la fusillade elle-même, mais aussi alors que des informations sur l’adolescent suspect, sa famille et les développements avant la fusillade devenaient publiques.

La mère de l’adolescent suspect avait appelé l’école avant les meurtres, avertissant le personnel d’une « urgence extrême » impliquant son fils, a déclaré un proche.

Annie Brown a déclaré au Washington Post que sa sœur, la mère de Colt Gray, lui avait envoyé un SMS disant qu’elle avait parlé avec un conseiller scolaire et les avait exhortés à retrouver « immédiatement » son fils pour vérifier son état.

Brown a fourni des captures d’écran de l’échange de textes au journal, qui a également rapporté qu’un journal d’appels du forfait téléphonique partagé de la famille montrait qu’un appel avait été passé à l’école environ 30 minutes avant que les coups de feu ne soient censés éclater.

Brown a confirmé cette information à l’Associated Press samedi par SMS, mais a refusé de fournir d’autres commentaires.

Dimanche, à l’église méthodiste, Bernat a déclaré que les membres et les responsables de l’église essayaient de maintenir un sentiment de normalité, tout en reconnaissant la tragédie et en apportant du réconfort. Il a invité les fidèles à un service prévu le dimanche soir. « Nous allons être ensemble, pleurer ensemble et nous appuyer les uns sur les autres », a-t-il déclaré.

Lewis-Slamkova, qui a toujours été membre de l’Église et qui a dit avoir donné des cours à certains de ses membres, a exprimé sa foi. « Dieu est toujours aux commandes », a-t-elle déclaré. « Et l’amour triomphera. »

___

Les journalistes de l’Associated Press Russ Bynum à Savannah, en Géorgie, Claire Rush à Portland, en Oregon, et Trenton Daniel à New York ont ​​contribué à ce rapport.