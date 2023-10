« Deuil dans chaque rue » : une ville pakistanaise écrasée par un attentat suicide | Caractéristiques

Quetta, Pakistan — Munir Ahmed Baloch a accueilli un flot de visiteurs venus à sa résidence de Mastung, à environ 50 km de la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, venus présenter leurs condoléances à la mort de son jeune frère Sarfaraz.

Vendredi, les frères étaient rassemblés avec des centaines d’autres fidèles devant une mosquée locale lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser. La congrégation s’était rassemblée pour marquer l’anniversaire du prophète Mahomet.

En un instant, la célébration s’est transformée en deuil qui enveloppe désormais la ville de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays. Le bilan des bombardements s’élève à 60 morts, et des dizaines d’autres ont été blessés et soignés dans la capitale provinciale, Quetta.

Parmi les victimes se trouvait Sarfaraz, 24 ans. « J’étais dans les derniers rangs de la congrégation mais mon frère a lâché mes mains et a avancé. Je ne peux pas expliquer avec des mots ce que j’ai vu après l’explosion », a déclaré au téléphone Munir Ahmed Baloch, 35 ans, à Al Jazeera depuis Mastung.

« Aujourd’hui, les gens sont en deuil dans chaque rue et dans chaque village de Mastung. Nous ne comprenons pas qui peut commettre un acte aussi sale lors d’un rassemblement religieux sacré.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque jusqu’à présent. Le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a pris ses distances par rapport aux bombardements. Pourtant, le malaise qui s’est emparé de la ville refuse de s’atténuer deux jours plus tard.

Le monde des affaires de la province du Baloutchistan a observé dimanche une grève pour pleurer les victimes de l’explosion de Mastung et montrer sa solidarité avec leurs familles. Les magasins sont fermés à Quetta, Mastung et dans d’autres villes dont Khuzdar et Kalat.

« Nous avons lancé un appel à la fermeture des entreprises dans toute la province pour pleurer les martyrs de l’explosion de Mastung », a déclaré à Al Jazeera Muhammad Yasin Mengal, secrétaire général d’Anjuman e Tajran (Association des membres du monde des affaires) Quetta. « Le gouvernement doit se montrer plus soucieux du maintien de l’ordre public car le terrorisme a détruit les activités commerciales au Baloutchistan. »

Dans le village de Khad Kocha, à environ 8 km de Mastung, Zahoor Ahmed pleurait dimanche la mort de quatre membres de sa famille – deux frères et deux cousins ​​– qui s’étaient rendus à la mosquée vêtus de vêtements neufs, mais jamais revenu.

«Nous assistons chaque année aux célébrations de l’Aïd Milad ul-Nabi pour montrer notre amour pour notre prophète. Mais les gens qui ont attaqué des innocents en ce jour sacré ne sont pas des musulmans », a déclaré Zahoor. Il a dit qu’il priait Dieu d’accepter le martyre de ses frères.

Le Pakistan lutte contre des groupes armés depuis 15 ans, mais la nation d’Asie du Sud a connu une augmentation spectaculaire des attaques depuis novembre 2021 après la rupture d’un accord de paix fragile entre le gouvernement et le TTP.

Plus tôt cette année, plus de 100 personnes ont été tuées dans l’explosion d’une bombe dans une mosquée située à l’intérieur des quartiers de la police de la ville de Peshawar, au nord-ouest du pays.

Le gouvernement intérimaire du Pakistan, chargé d’organiser des élections pacifiques dans le pays en janvier 2024, a du mal à faire face à de telles attaques.

Samedi, le ministre de l’Intérieur par intérim, Sarfaraz Bugti, a affirmé que le gouvernement savait qui était impliqué dans l’attaque de Mastung et que les coupables ne seraient pas épargnés. « Nous vengerons l’effusion de sang des citoyens pakistanais avec toute la force et une synergie commune », a déclaré Bugti aux journalistes à Quetta.

Le gouvernement du Baloutchistan a annoncé une indemnisation de 1,5 million de roupies (5 184 dollars) pour les victimes de l’explosion de Mastung.

Mais l’argent importe peu pour les familles qui ont perdu des proches.

Shahbaz Khan Baloch s’est rendu dimanche matin à Quetta depuis un village isolé, Sharif Abad, pour voir des proches blessés soignés dans le centre de traumatologie de l’hôpital civil de Quetta. Il a perdu 13 membres de sa famille dans l’attentat de vendredi. « Le village tout entier est en deuil car de nombreuses familles ont perdu quatre ou cinq membres dans l’explosion », a-t-il déclaré.

Il a appelé le gouvernement pakistanais à fournir des services de santé de qualité aux membres de la famille blessés, dont l’un est dans un état critique après avoir été touché par une écharde à la tête.

« Nous les avons quittés avec joie pour participer pleinement aux célébrations de l’anniversaire du prophète Mahomet, mais quelques minutes après l’attaque, j’ai reçu un appel : la congrégation a été touchée par un puissant bombardement », se souvient-il.

« J’ai couru vers l’endroit où je n’ai vu que du sang et des corps gisant sur le sol. »