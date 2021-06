Dettori fait l’éloge du héros du Derby Kirby | Nouvelles de course

Frankie Dettori était ravi de recevoir les remerciements du jockey vainqueur du Derby Adam Kirby pour son rôle dans la séquence improbable d’événements qui ont abouti à la gloire d’Epsom sur Adayar.

Kirby, qui a remporté une victoire de quatre longueurs et demie sur la troisième corde apparente de Godolphin, a commencé la semaine du Cazoo Derby en planifiant son défi à la place du célèbre John Leeper.

Cependant, il a perdu cette course contre Dettori, après qu’Aidan O’Brien a décidé d’aligner un seul de ses six challengers possibles pour la Classique de samedi – laissant le jockey stable Ryan Moore pour s’associer au Bolchoï Ballet préféré, finalement non placé, et à l’Italien nouvellement disponible.

Le propriétaire de John Leeper a répondu en s’emparant rapidement de Dettori. Mais Kirby n’a pas été laissé sans monture de Derby pendant longtemps, car l’entraîneur de Godolphin, Charlie Appleby, a mis à jour ses réservations en le faisant passer à Adayar, à la place du double champion jockey Oisin Murphy.

Adayar était le moins recherché des trois prétendants d’Appleby, mais s’est avéré le meilleur de sa génération à Epsom, devenant le premier de ce siècle à remporter la grande course du premier décrochage – et mettant fin à une semaine incroyable pour Kirby sur un record de carrière incontestable avec son premier classique. à l’âge de 32 ans.

Alors que Dettori réfléchissait à des fortunes contrastées, ayant lui-même été battu de plus de 20 longueurs en neuvième sur John Leeper, il a décrit la « grande histoire » du Derby 2021.

Interrogé sur les conséquences de la victoire de Kirby et Adayar, sur Luck On Sunday sur Racing TV, Dettori a déclaré: « Il m’a remercié de l’avoir enlevé à John Leeper.

« J’étais en partie responsable de sa victoire au Derby. »

Kirby a parlé avec une admirable combinaison de clarté et d’émotion après la course, ayant admis au préalable que la déception d’avoir été enlevé John Leeper avait brièvement été difficile à supporter.

Dettori a ajouté: « Adam a été choqué hier. C’était génial de voir son grand sourire, et j’ai pensé que son interview était incroyable… ça m’a presque fait pleurer.

« Le Derby s’est déroulé à un bon rythme, et le meilleur a gagné le jour.

« Adam lui a fait un tour fantastique – et plus ils avançaient, plus Adam s’éloignait.

« C’est une belle histoire, super pour Charlie, Godolphin, pour tout le monde. Je pensais qu’il était un bon gagnant de Derby. »

Dettori est convaincu que John Leeper aura de nombreux jours meilleurs à venir – mais, du moins dans l’immédiat, sur un voyage plus court.

« C’est du genre à courir librement, alors j’ai passé la majeure partie de la course à essayer de l’installer », a-t-il déclaré.

« J’ai donc conseillé de le ramener à un mille et quart. C’est un bon cheval, mais il n’était pas prêt pour ce genre d’épreuve pour le moment.

« C’était très clair et évident qu’il n’était pas du tout rentré à la maison. »

La rencontre de deux jours d’Epsom a néanmoins été un autre succès mémorable pour Dettori, qui a innové à l’âge de 50 ans en menant O’Brien’s Snowfall à la victoire d’Oaks vendredi par une marge record de 16 longueurs.

Il s’agissait également de sa 21e victoire dans une British Classic, égalant l’exploit historique de Fred Archer – datant de 135 ans.

« J’en suis très fier, bien sûr – 30 ans dans le sport, et c’est un gros chiffre », a ajouté Dettori.

« Les chutes de neige étaient à couper le souffle. Il va sans dire qu’elles sont allées trop vite au début.

« Elle a voyagé à l’aise, a apprécié le terrain – et a tout battu aux trois (mâts de fer). C’est très inhabituel pour une Classique – ils sont très difficiles à gagner, (mais) j’ai gagné la course à Tattenham Corner.

« Quand je suis arrivé sur la clôture, elle a décollé. J’aurais probablement pu lui tirer quelques longueurs de plus si je l’avais poussée dehors. C’était une performance incroyable. »

Dettori envisage un plan ambitieux pour Snowfall d’essayer de suivre les traces d’Enable, qu’il a connu pour remporter le succès d’Oaks en 2017, puis des victoires contre des poulains et ses aînés à l’âge de trois ans – culminant dans le premier de son Prix de l’Arc de Triomphe gagne.

Il a déclaré: « J’en ai parlé à Aidan et j’ai dit » avec toutes les allocations qu’elle obtiendra à l’avenir, elle sera très difficile à battre « .

« Enable l’a fait pendant trois années consécutives. La chute de neige ne fait que commencer – mais quand vous avez une pouliche de ce calibre, vous devez vous lancer dans les grandes courses.

« Je suis sûr qu’ils vont faire un gros plan, et il va sans dire que l’Arc de Triomphe en fin de saison – avec l’allocation des pouliches – sera une cible de choix. »

Avant cela, Dettori se concentrera ensuite sur sa « semaine préférée » de l’année, à Royal Ascot – y compris une série de chances potentielles de grande course pour John et Thady Gosden, et l’entraîneur américain Wesley Ward.

« Dans une heure, je vais monter (le favori de la Coupe du Commonwealth) Campanelle (travailler) pour Wesley », a-t-il déclaré dimanche matin.

« Alors déjà, nous nous préparons à Royal Ascot.

« Nous aurons une assez grande équipe pour John Gosden. Il ne reste plus qu’à combler tous ces handicaps – mais nous les aborderons lorsque nous aurons les inscriptions.

« Royal Ascot est ma semaine préférée. J’adore ça – c’est pourquoi nous travaillons si dur chaque matin, pour amener les chevaux à Ascot

« Maintenant que le Derby et les Oaks sont partis, c’est à toute vapeur pour la réunion royale. »