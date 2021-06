Dettori et Palace Pier livrent dans les Queen Anne Stakes | Nouvelles de course

Palace Pier était un confortable vainqueur des Queen Anne Stakes à Ascot, la course d’ouverture de la réunion royale de cette année.

Monté par Frankie Dettori et entraîné par John et Thady Gosden, le brillant poulain a commencé comme favori 2-7 et a enregistré sa huitième victoire en carrière dans le concours du groupe 1, confirmant sa victoire dans les St James’s Palace Stakes il y a 12 mois.

Lope Y Fernandez était le finaliste de longueur et demie à 12-1, avec 22-1 tir Sir Busker exécutant une grande course en troisième, une autre longueur derrière.