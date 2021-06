Dettol remplace son logo emblématique en hommage aux guerriers du coronavirus

Le major FMCG Reckitt, qui possède la marque d’hygiène populaire Dettol, a déclaré dimanche qu’il remplaçait son logo sur son lave-mains par l’image des protecteurs Covid avec leur histoire inspirante. Dans le cadre de sa campagne #DettolSalutes, Reckitt a organisé 100 histoires de ce type à travers l’Inde et les a portées sur ses packs de lavage des mains liquide en l’honneur des protecteurs qui ont aidé de nombreuses personnes pendant la pandémie. « Pour la première fois de son histoire, Dettol, en hommage aux guerriers de Covid-19, a remplacé son logo emblématique par l’image d’un protecteur de Covid ainsi que l’histoire inspirante du protecteur, a déclaré la société. Lors de son entretien avec PTI, le directeur régional du marketing de Reckitt, Santé et nutrition en Asie du Sud, Dilen Gandhi, a déclaré à travers cette initiative que Dettol rend hommage aux nombreux autres protecteurs du pays.

«Nous croyons que ces histoires, lorsqu’elles sont partagées, donnent un sentiment d’optimisme bien nécessaire à ceux qui les voient. Par conséquent, en tant que marque, nous avons, pour la première fois dans l’histoire de Dettol, abandonné notre logo pour partager leurs actions. Comme les packs portent ces histoires, nous pensons qu’ils porteront également un message d’espoir à travers notre pays », a-t-il déclaré.

Les packs #DettolSalute seront disponibles sur les canaux de commerce électronique et dans 500 000 magasins en Inde à partir de la troisième semaine de juin. « Nous avons rassemblé 100 histoires de ce type, représentant la diversité de notre nation dans des endroits tels que Srinagar, Guwahati, Coimbatore et Ahmedabad, a-t-il déclaré, ajoutant que la liste comprend une représentation des deux sexes de tous les groupes d’âge.

En outre, Dettol a également lancé un site Web permettant aux personnes de toute l’Inde de partager des histoires et de reconnaître les protecteurs de Covid parmi eux en créant des packs virtuels personnalisés et en les partageant sur leurs canaux de médias sociaux, a-t-il ajouté. « L’intention est de couvrir un large spectre, frappant ainsi une corde sensible avec des gens de partout au pays. Avec le changement d’emballage de la marque et le remplacement de son logo, Dettol vise à atteindre ses consommateurs et à montrer sa solidarité en insufflant un sentiment d’espoir pour traverser cette phase », a-t-il déclaré.

Après la pandémie, RB a enregistré une croissance élevée à deux chiffres de la demande de produits de sa marque d’hygiène populaire Dettol sur les marchés développés et émergents, y compris l’Inde. Il continue de bénéficier du boom de l’hygiène après la pandémie et l’Inde a été l’un des principaux contributeurs à la croissance en 2020. Bien que lors de la première vague de Covid-19 l’année dernière, RB, un leader du marché dans le segment de la santé et de l’hygiène avec la marque Dettol , a dû faire face à des problèmes d’approvisionnement car ses produits n’étaient apparemment pas disponibles dans les rayons des magasins lorsque la pandémie a commencé.

Cependant, la société a ensuite augmenté la production pour répondre à la hausse soudaine de la demande. Nous avons beaucoup travaillé sur notre efficacité et nous sommes heureux de dire que cette situation ne s’est pas jouée cette année. Nous avons pu servir nos consommateurs, partout où ils avaient besoin de nous, a déclaré Gandhi.

Il a ajouté : « Nous avions appris nos leçons et nous avons été beaucoup plus efficaces cette fois. La visibilité du produit est très bonne et conforme à ce que le consommateur attend de la marque.

