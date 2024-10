Dette payée pour un hôtel historique appartenant à la famille du gouverneur de Virginie-Occidentale, candidat au Sénat américain

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — La famille du gouverneur de Virginie-Occidentale Jim Justice, candidat républicain au Sénat américain, affirme avoir remboursé ses dettes envers éviter la saisie sur son hôtel historique, The Greenbrier.

L’hôtel de 710 chambres, qui a accueilli des retraites de présidents américains, de membres de la royauté et du Congrès, a été créé sous la menace d’être mis aux enchères sur les marches d’un palais de justice de Lewisburg l’été dernier. C’était après que JPMorgan Chase ait vendu un prêt de longue date contracté par le gouverneur à une société de recouvrement de crédits, Beltway Capital, qui l’a déclaré en défaut.

En août, la famille Justice a déclaré avoir conclu un accord avec Beltway Capital pour « recevoir un montant spécifique à payer intégralement d’ici le 24 octobre 2024 ». L’accord a retardé l’enchère, initialement prévue fin août, au 25 octobre, à moins que la famille Justice a réglé ses dettes.

Les avocats de la famille Justice ont annoncé dans un communiqué de presse envoyé mercredi à l’Associated Press qu’ils avaient « satisfait à leurs obligations envers Beltway Capital et que la dette de Beltway Capital avait été intégralement payée ».

« Cette réalisation importante s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de la famille à assurer la stabilité et la prospérité à long terme de ses exploitations, notamment du Greenbrier Resort, le premier complexe hôtelier américain », a déclaré la famille dans un communiqué.

Lors d’un point de presse avec les médias locaux mercredi, le juge a réitéré ses affirmations antérieures selon lesquelles la situation du Beltway était politiquement motivée et « pas juste du tout ».

« Cela nous a coûté une somme d’argent incroyable et nous n’avions pas le choix », a-t-il déclaré. « Vous pouvez laisser 2 000 personnes souffrir à cause d’un mauvais acte qui est arrivé à la famille Justice, ou vous pouvez trouver un moyen. Eh bien, c’est ce que nous avons fait. Ce n’était pas amusant et cela nous a coûté beaucoup d’argent. »

Le Greenbrier emploie environ 2 000 personnes.

La justice est en lice dans la course au Sénat américain contre l’ancien maire de Wheeling et démocrate Glenn Elliott pour succéder au sénateur américain sortant Joe Manchin, qui est passé de démocrate à indépendant plus tôt cette année.

Justice, qui possède des dizaines d’entreprises et dont la valeur nette était estimée à 513 millions de dollars par le magazine Forbes en 2021, a été accusé dans affaires judiciaires d’être en retard dans le paiement des millions de dettes de l’entreprise familiale et des amendes pour conditions de travail dangereuses dans ses mines de charbon.

Justice a commencé à effectuer le premier de ses deux mandats de gouverneur en 2017, après avoir racheté The Greenbrier en faillite en 2009.

L’hôtel de White Sulphur Springs a organisé un tournoi de golf du PGA Tour de 2010 à 2019 et a accueilli des équipes de la NFL pour un camp d’entraînement et des entraînements. Un bunker souterrain autrefois secret de 10 080 mètres carrés, construit pour le Congrès à Greenbrier en cas d’attaque nucléaire pendant la guerre froide, accueille désormais des visites.