Dette nationale et réductions d’impôts – Shaw Local

Si vous ajoutez les réductions d’impôts de Reagan, Bush et Trump, ainsi que les deux guerres non financées des Bush, cela équivaut à peu près à la totalité de la dette nationale. La dette nationale a augmenté de près de 7,8 billions de dollars pendant le mandat de Trump. Il a quitté la Maison Blanche avec le plus grand déficit en temps de paix de l’histoire américaine et une dette nationale dépassant 100% de l’économie pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ces réductions d’impôts ont réduit les taux d’imposition sur le revenu des particuliers pour les très riches et ont abaissé de façon permanente le taux d’imposition des sociétés. Les républicains tenaient en otage la limite de la dette fédérale pour extraire des réductions de dépenses désastreuses dans des programmes et des services tels que le soutien aux anciens combattants, le traitement aux opioïdes et l’application de la loi.

Selon le Congressional Budget Office (CBO) non partisan, l’extension des réductions d’impôts de Trump comme le GOP prévoit de le faire ajouterait 3,5 billions de dollars au déficit jusqu’en 2033. Ce n’est pas le soi-disant parti «fiscalement responsable» de vos parents et grands-parents. À moins que vous ne soyez millionnaire ou PDG d’une grande entreprise, vous devriez voter en conséquence.

Patt Heise

Williams Bay, Wisconsin