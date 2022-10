Dette étudiante et écart de richesse raciale : le pardon partiel ne résoudra pas à lui seul cette crise

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

À l’heure actuelle, le plan d’allègement des prêts étudiants de l’administration Biden est en pause. Malheureusement, il a été bloqué par une cour d’appel fédérale alors qu’elle examine les allégations de six États dirigés par les républicains selon lesquelles le plan n’est pas légal et priverait sociétés de prêt basées sur l’État.

Ce n’est là qu’un des nombreux revers et objections auxquels le programme d’allégement de la dette étudiante a dû faire face ces dernières semaines. Dans un autre procèsqui a été démenti, un groupe juridique conservateur du Wisconsin a poursuivi la Maison Blanche pour avoir déclaré que le plan pourrait réduire l’écart de richesse raciale et améliorer l’équité racialealléguant ainsi que le gouvernement avait un “motif racial inapproprié”.

Ah bon?

Et tout ce retour de flamme politique sur un soulagement partiel pour certains emprunteurs. Imaginez le tumulte si toutes les dettes étudiantes étaient éliminées ou si l’enseignement supérieur devenait gratuit.

Mais cette colonne n’est pas sur la façon dont je veux que les opposants bourdonnent. Au lieu de cela, il s’agit de savoir comment, après le règlement de cette ordonnance temporaire, nous nous concentrerons au mieux sur la réparation de notre système d’enseignement supérieur américain en panne, en commençant par nous concentrer sur les emprunteurs les plus vulnérables et les plus pénalisés sur le plan financier : les Noirs américains.

La crise de la dette étudiante de 1,7 billion de dollars du pays met un fardeau disproportionné pour les emprunteurs noirs à cause de l’abîme de la richesse raciale. En moyenne, les ménages noirs ont environ huit fois moins de richesse que les ménages blancs, et les étudiants noirs empruntent 25 000 $ de plus pour l’enseignement supérieur.

En raison de besoins financiers plus importants, les Noirs contractent un plus grand nombre de prêts dans l’espoir que cela rapportera lorsqu’ils obtiendront un emploi après l’obtention de leur diplôme. Mais l’effet est cyclique — des prêts plus élevés signifient qu’ils paient plus d’intérêts composés au fil du temps, et puisqu’ils gagner moins sur le dollar que leurs homologues blancs, il leur est plus difficile de rembourser les prêts que les autres groupes (c’est particulièrement vrai pour prêts privés, qui peuvent avoir des taux d’intérêt plus élevés que les prêts fédéraux et une protection minimale des consommateurs). Une étude de 2019 de Université Brandeis a constaté que 20 ans après sa première inscription à l’école, l’emprunteur noir moyen devait encore 95% de leur dette d’études initiale. Et selon la Brookings Institution, trois fois plus d’emprunteurs noirs défaut sur leurs prêts par rapport aux emprunteurs blancs.

À l’avenir, nous devrions centrer la réforme sur les inégalités raciales. Ce faisant, nous avons une meilleure chance d’aider non seulement ce noyau d’emprunteurs en difficulté, mais tous ceux qui se sont vu vendre une fausse facture – par les conseillers scolaires, les prêteurs, les administrateurs des collèges et, surtout, nos dirigeants élus – – sur la réalité d’un diplôme universitaire coûteux.

Un système où les gens ne sont pas aux prises avec des dettes d’études profiterait à tout le monde. “De nos jours, l’enseignement supérieur est aussi fondamental qu’un enseignement primaire ou secondaire”, a déclaré Senior Fellow André Perry de Brookings Metro a déclaré dans un Entretien d’août avec The Current. “La société a besoin que sa population soit plus instruite. Et nous avons donc besoin d’un système qui la traite autant.”

Pourquoi et comment la réforme de la dette étudiante devrait aller plus loin

Le plan d’annulation de prêt de l’administration est un effort dans la bonne direction. Il s’engage à annuler jusqu’à 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour les emprunteurs gagnant moins de 125 000 $ par an (ou 250 000 $ pour les couples mariés), ou jusqu’à 20 000 $ pour les personnes à faible revenu. Pell Grant destinataires.

Mais comme mon récent Peter Dunn, invité de So Moneyun planificateur financier certifié, a déclaré : “Il s’agit essentiellement d’une solution à court terme. Cela ne résout pas les problèmes sous-jacents plus importants du système d’enseignement supérieur américain.”

Plus important encore, les experts politiques et financiers affirment que cette décision n’est pas suffisante pour vraiment aider à réduire le fossé des richesses raciales. Dans une conversation sur mon podcast avec Jean Lee, président de la Minority Corporate Counsel Association, nous avons discuté de l’impact de la dette étudiante sur les groupes noirs et marginalisés. “Le gouvernement fédéral profite de manière disproportionnée des étudiants noirs, car ils ont tendance à contracter des prêts plus importants que tout autre groupe”, a déclaré Lee. “Il y a une opportunité pour le gouvernement de faire certainement une plus grande différence.”

Carl Romer, un ancien assistant de recherche chez Brookings qui a co-écrit l’étude L’annulation de la dette étudiante devrait tenir compte de la richesse et non du revenu avec Perry, m’ont dit dans un e-mail que, sur la base de leurs conclusions, “Plus la dette étudiante est annulée, plus elle aura d’effet d’amélioration sur l’écart de richesse raciale.”

Plus d’annulation de la dette serait préférable pour la génération actuelle d’emprunteurs, mais où allons-nous à partir de là ? Comment s’assurer que le prochain étudiant en ascension n’emprunte pas plus qu’il ne peut se permettre pour un diplôme qui ne le mènera pas nécessairement à un emploi bien rémunéré ? Comment éviter que la prochaine génération ne soit écrasée par le fardeau d’une dette à vie due à des frais de scolarité qui montent en flèche?

Si notre objectif est de créer des règles du jeu équitables, voici quelques moyens pour les décideurs politiques de réduire l’écart de richesse raciale et de résoudre ce qui est devenu une crise sociale et économique majeure dans ce pays.

Éliminer les intérêts

La première étape suggérée par Lee est que l’administration annule tous les intérêts pour les emprunteurs noirs. “Les intérêts composés s’additionnent vraiment”, a-t-elle déclaré. Une étude de JPMorgan Chase ont constaté que 13 % des emprunteurs noirs pourraient ne jamais rembourser leurs prêts parce que les intérêts supplémentaires les empêchent de rembourser le principal. Combinez cela avec une augmentation globale du coût de la vie et le fait que les étudiants noirs sont confrontés à une discrimination salariale, ce qui rend la mobilité ascendante encore plus inaccessible.

La flambée des taux d’intérêt a un impact négatif durable sur les inégalités de richesse. j’ai trouvé une analyse montrant comment un emprunteur avec un solde de prêt fédéral de 28 000 $ et un intérêt de 5,8 % paie 80 $ de plus par mois, ce qui signifie que si les intérêts étaient éliminés, il pourrait économiser environ 9 000 $ au cours d’une décennie. Imaginez si quelqu’un pouvait investir cet argent dans un fonds de retraite ou s’il pouvait plutôt être affecté à un acompte sur une maison.

Considérez la richesse, pas le revenu

Pour être admissible au plan actuel d’allégement de la dette, les emprunteurs doivent gagner moins d’un certain seuil de revenu. Mais combien gagne une personne – sans aucun contexte de ses obligations financières, de sa richesse générationnelle ou du montant total de sa dette – est une mesure arbitraire.

Lee a fait un argument efficace sur mon podcast selon lequel l’allégement de la dette étudiante ne devrait pas être basé sur les niveaux de revenu. Par exemple, si quelqu’un gagne au-dessus du plafond de revenu de 125 000 $, cela ne signifie pas qu’il peut se permettre de rembourser sa dette, d’autant plus que l’inflation continue de rendre plus difficile l’achat des produits de première nécessité. De plus, la réalité après l’obtention du diplôme est différente pour les ménages marginalisés. Elle a noté que les Américains d’origine asiatique, les Noirs américains, les Latinos et les groupes autochtones ont souvent plus d’une génération au sein d’un foyer, soutenant non seulement leur propre famille, mais aussi leurs parents vieillissants. “Et si vous avez trois générations vivant dans une maison et que vous êtes le seul soutien de famille ou que tout le monde compte sur vous?” Lee a postulé.

La réforme de l’annulation de la dette étudiante devrait envisager la richesse au lieu du revenu, selon Perry et Romer. “Les politiques doivent être évaluées en fonction de leur impact attendu sur les personnes de différentes couches de richesse”, m’a dit Romer. “Parce que les familles noires ont une richesse inférieure à celle des familles non noires, elles sont moins en mesure de contribuer aux coûts de l’enseignement supérieur. Cela contribue à ce que les étudiants noirs abandonnent l’université pour des raisons de coût, et laisse les ménages noirs plus susceptibles d’avoir des prêts étudiants avec aucune augmentation correspondante des revenus », a déclaré Romer.

Pour le contexte, plus de la moitié des ménages noirs ayant une dette étudiante ont une valeur nette nulle ou négative. Le principal problème est que les Noirs se trouvent dans une situation économique globalement plus précaire, avec moins de richesse intergénérationnelle en raison de l’histoire de la discrimination. Cela signifie que les étudiants noirs endettés sont moins susceptibles de dépasser la valeur nette de la génération de leurs parents.

Élargir l’accès et le financement des collèges publics

Alors que l’enseignement supérieur est toujours corrélé à plus de revenus à vie, cette équation n’est pas si simple pour les emprunteurs noirs. L’idée qu’un diplôme sera «payant» est plus discutable si vous rencontrez toujours des obstacles discriminatoires dans le logement, l’emploi et d’autres domaines une fois diplômé.

Les établissements privés sont en moyenne environ 282% plus cher que les institutions publiques. Mais de nombreux collèges communautaires sont subventionnés, ce qui en fait des alternatives peu coûteuses, un diplôme d’associé servant souvent de tremplin pour poursuivre un baccalauréat ailleurs. Perry s’est disputé Le courant que les subventions déjà en place dans le secteur public soient élargies afin que les frais de scolarité dans les universités publiques de quatre ans soient gratuits.

En fin de compte, la réforme des frais de scolarité devrait rendre les diplômes de l’enseignement supérieur public plus accessibles financièrement, ce qui éliminerait la nécessité pour les étudiants noirs – et tous les étudiants – de contracter des prêts en premier lieu. Et cela signifierait que les jeunes, notamment issus des groupes les plus défavorisés, ne seraient plus pénalisés pour avoir voulu faire avancer leurs études.