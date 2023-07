Dette de sommeil : qu’est-ce que c’est, comment elle affecte votre santé et comment récupérer

Se sentir grincheux est loin d’être le seul problème causé par un manque de sommeil. En fait, de nombreux problèmes de santé peuvent provenir de la privation de sommeil, allant des maladies cardiaques aux troubles de santé mentale. Et si vous avez régulièrement du mal à dormir, vous pourriez avoir une dette de sommeil, où votre corps ne reçoit pas le sommeil de qualité dont il a besoin.

Qu’est-ce que la dette de sommeil ?

Lorsque vous ne dormez pas autant que vous en avez besoin, vous pouvez contracter une « dette de sommeil » – également appelée déficit de sommeil. Par exemple, si vous avez besoin de huit heures de sommeil mais que vous n’en avez que cinq par nuit, vous aurez une dette de sommeil de trois heures. La dette de sommeil peut s’accumuler, donc si vous dormez six heures la nuit suivante, vous aurez une dette de sommeil de cinq heures sur deux jours.

La dette de sommeil peut nuire à votre santé, avoir un impact négatif sur votre humeur et vous exposer à un risque plus élevé de maladie chronique.

Facteurs liés au mode de vie qui conduisent à la dette de sommeil

Du stress à un horaire de sommeil irrégulier, il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles vous pourriez ne pas dormir suffisamment, ce qui pourrait entraîner une dette de sommeil.

Stress et anxiété

Que vous vous inquiétiez pour votre travail, votre famille ou votre santé, le fait de vous sentir stressé ou anxieux peut rendre plus difficile de s’endormir ou de rester endormi, et vous mettre en dette de sommeil. Et pour aggraver les choses, ne pas dormir suffisamment peut augmenter votre niveau de stress et d’anxiété dans votre vie quotidienne.

Temps d’écran

Nous sommes nombreux à regarder la télévision ou à faire défiler nos téléphones avant d’aller nous coucher, mais des études ont montré que ces habitudes peuvent nous empêcher de nous endormir ou d’avoir un sommeil de bonne qualité. Si votre temps d’écran réduit votre temps de sommeil, vous pouvez commencer à accumuler une dette de sommeil.

Noël Hendrickson/Getty Images

Heures de sommeil irrégulières

Si vous travaillez par quarts ou si vous avez de jeunes enfants, vous pourriez avoir de la difficulté à suivre un horaire de sommeil régulier. En conséquence, vous pourriez perdre un repos précieux chaque nuit, ce qui vous rendrait facile de tomber dans la dette de sommeil.

Conséquences de la dette de sommeil sur la santé

La privation de sommeil peut avoir un impact sérieux sur votre santé, au-delà de la simple fatigue pendant la journée. Ce sont quelques-unes des conséquences les plus courantes de la dette de sommeil.

Risque accru de maladie chronique

Lorsque vous manquez régulièrement de sommeil, vous avez un risque plus élevé de développer certaines maladiesy compris:

Diabète de type 2.

Hypertension artérielle.

Cardiopathie.

Obésité.

Dépression.

Fonction cognitive et mémoire altérées

Être en dette de sommeil peut influencer considérablement votre fonction cérébrale, ce qui a un impact négatif sur votre concentration et concentration. Par conséquent, vous pourriez avoir de la difficulté à faire attention au travail ou à l’école, ce qui peut affecter vos capacités de prise de décision et vos performances.

De même, un manque de sommeil peut rendre plus difficile à retenir ce que vous avez appris. Cela peut également nuire à votre capacité à consolider les souvenirsce qui vous aide à les rappeler ultérieurement.

Impact négatif sur l’humeur et la santé mentale

Il existe un lien étroit entre le sommeil et l’humeur. Si vous avez déjà eu une mauvaise nuit de sommeil, vous avez peut-être remarqué que vous êtes plus en colère, irritable ou impatient le lendemain.

Le fait de ne pas dormir suffisamment peut également avoir des conséquences à plus long terme pour votre santé mentale. Dans une étudepar exemple, les chercheurs ont découvert que les personnes qui dormaient six heures ou moins étaient plus de deux fois plus susceptibles d’éprouver une « détresse mentale fréquente ».

Comment se remettre d’une dette de sommeil

Pour la plupart des gens, il est presque impossible de dormir suffisamment chaque nuit. Si vous avez accumulé une dette de sommeil, il existe quelques stratégies qui peuvent vous aider à récupérer.

Se coucher plus tôt

Lorsque vous êtes constamment privé de sommeil, vous devrez apporter des changements à long terme pour vous débarrasser de votre dette de sommeil. Une excellente façon de commencer est de va dormir plus tôt chaque nuit – même si c’est juste à côté 15 minutes environ.

Faire une sieste

Après une nuit blanche, faire une petite sieste peut vous aider à vous sentir un peu plus rajeuni, mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un remède instantané contre la privation de sommeil. Voici comment tirer le meilleur parti de votre sieste de midi :

Limitez-vous à 20 minutes.

Prenez-le en début d’après-midi.

Après votre réveil, sortez du lit, profitez de la lumière naturelle du jour et faites quelque chose d’énergisant (comme vous laver le visage ou écouter de la musique).

Essayez un supplément de sommeil ou un remède

De nos jours, il existe toutes sortes d’aides au sommeil et de suppléments pour vous aider à vous endormir et à rester endormi. Vous connaissez probablement déjà la mélatonine, mais si vous n’aimez pas la sensation de somnolence qui l’accompagne souvent, il existe d’autres somnifères naturels à considérer, comme le GABA. Les remèdes naturels supplémentaires incluent la tisane, le CBD et l’huile de lavande.

Créer une routine au coucher

Suivre une routine apaisante au coucher est une autre façon de vous endormir, surtout si l’anxiété vous empêche de dormir la nuit. Vous pouvez modifier cet exemple de routine pour l’adapter à votre style de vie, mais certaines choses à accomplir avant d’aller dormir incluent la création de la liste de choses à faire du lendemain et la réduction de votre temps d’écran au lit.

Parlez avec votre médecin

Si vous avez des problèmes de sommeil chroniques, un problème médical pourrait être à blâmer. Dans ce cas, c’est une bonne idée de prendre rendez-vous avec votre médecin pour partager vos symptômes et discuter des options de traitement.

Conseils pour un sommeil de qualité

Que vos troubles du sommeil soient occasionnels ou continus, ces conseils peuvent vous aider à obtenir un sommeil meilleur et plus réparateur.

Être cohérent

En restant cohérent avec votre heure de coucher et votre heure de réveil, vous garderez votre rythme circadien sur la bonne voie. À son tour, cela régule votre horloge interne et vous aide à obtenir un sommeil de meilleure qualité.

Tenir un journal du sommeil

Iryna Imago/Getty Images

Vous pouvez également suivre vos habitudes de sommeil dans un journal, y compris approximativement le temps qu’il vous faut pour vous endormir et la fréquence à laquelle vous vous réveillez chaque nuit. Ensuite, vous pouvez apporter ces dossiers à votre médecin pour discuter des problèmes potentiels et des solutions.

Créer un environnement relaxant

Avant le coucher, assurez-vous que votre chambre est fraîche et sombre. Vous pouvez également activer une musique relaxante ou un bruit blanc pour vous aider à vous endormir.

Faites de l’exercice fréquemment

Faire de l’exercice peut diminuer votre niveau de stress, ce qui peut faciliter l’endormissement. Cela pourrait également aider à réguler votre rythme circadien, afin que vous puissiez obtenir un sommeil plus régulier et de qualité.

Évitez la caféine et l’alcool avant de dormir

La caféine et l’alcool peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil, mais pour des raisons différentes. D’une part, l’effet énergisant de la caféine peut durer des heures, même après votre dernière tasse. D’un autre côté, la consommation d’alcool peut entraîner des effets secondaires inconfortables (comme des brûlures d’estomac et des reflux acides) et vous empêcher d’avoir un sommeil réparateur.