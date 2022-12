dette de carte de crédit, plans de retraite ruinés

Thérèse Harding Source : Teresa Harding

Il a fallu trois mois à Teresa Harding pour ouvrir sa lettre de licenciement. “Je ne pouvais pas le regarder”, a déclaré Harding, 47 ans. Pendant sept ans, elle avait travaillé dans un centre de gestion de la douleur à Lexington, Kentucky. “J’ai apprécié mes collègues et nos patients. “C’était un travail amusant et passionnant”, a-t-elle ajouté. Mais après un sérieux combat avec Covid en juillet 2021 qui l’a amenée à l’hôpital, Harding ne s’est jamais améliorée. Incapable de travailler, elle a été licenciée en janvier.

“Je reste assis à la maison, je regarde des films que j’ai déjà vus mais dont je ne me souviens pas”, a déclaré Harding. “J’ai perdu mon but.” Elle et son mari, Roy, doivent également payer environ 300 $ de plus par mois pour les traitements de ses symptômes persistants de perte de mémoire, de fatigue intense et de migraines. “Nous arrivons à peine à joindre les deux bouts”, a déclaré Harding.

Les effets secondaires ne sont pas que physiques

En plus des conséquences néfastes sur leur santé, les patients atteints de longue durée de Covid – une maladie chronique dont les symptômes persistent pendant des mois ou des années après l’infection – décrivent un impact dévastateur sur leurs finances. Près de la moitié des personnes atteintes de Covid depuis longtemps ont signalé l’augmentation des dépenses médicales, selon un récent enquête menée par la Fondation de l’avocat des patients. L’organisation à but non lucratif a interrogé 64 personnes atteintes de la maladie entre 2020 et 2022. Plus d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré que leurs revenus avaient baissé à la suite d’un long Covid. “Long Covid est un excellent exemple d’une maladie qui entraînera de grosses dépenses car elle présente de multiples symptômes, dont chacun pourrait nécessiter des médicaments ou des traitements distincts”, a déclaré Caitlin Donovanporte-parole de la National Patient Advocate Foundation, l’organisation sœur du PAF s’est concentrée sur les ressources éducatives.

“Cela menace également directement la capacité des patients à travailler de manière cohérente”, a ajouté Donovan.

Long Covid menace la stabilité financière

Pas moins de 23 millions d’Américains sont aux prises avec la maladie chronique, et “ce nombre ne fera que continuer à augmenter à mesure que Covid-19 continue de circuler”, selon un récent rapport par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. L’agence gouvernementale a averti que la maladie pourrait affecter la stabilité financière des personnes, “entraînant un risque accru d’expulsion ou de sans-abrisme”. Bien que l’administration Biden soit faire des recherches sur le long Covid et rassembler des groupes de travail pour y faire face, les patients décrivent toujours des difficultés à naviguer dans le filet de sécurité existant et l’absence de nouvelles protections ou aides spécifiques vers lesquelles ils peuvent se tourner. Plus tôt dans la crise de santé publique, le gouvernement a élargi les allocations de chômage et envoyé des paiements directs aux ménages. “Long Covid fait autant partie de la pandémie que la phase aiguë, au cours de laquelle le gouvernement s’est donné beaucoup de mal pour soigner les gens et sauver des vies”, a déclaré Ové Amitay, président de la Long Covid Alliance, un groupe de défense. “Nous devrions avoir la même urgence et le même effort intentionnel pour résoudre ce problème.”

“Un effet assez dramatique” sur la planification de la retraite

Sharon Sunder Avec l’aimable autorisation de Sharon Sunders

Près de trois ans après que Sharon Sunders a attrapé Covid, elle tousse toujours. Au printemps 2020, alors que des mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait contracté le virus pour la première fois, Sunders a tenté de reprendre son travail de chef de projet dans une agence de marketing à Minneapolis. Presque immédiatement, elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas prête pour ça. “Il n’y a aucun moyen que je puisse continuer à travailler”, a déclaré Sunders, 59 ans. “Ma mémoire pue. “J’ai le souffle court quand je parle ou que je me déplace”, a-t-elle ajouté. “Il y a aussi un épuisement sévère.”

Heureusement, Sunders avait une assurance invalidité grâce à son travail et a pu vivre de ces paiements. Cependant, ils couvrent à peu près la moitié de ses revenus antérieurs. “C’est suffisant pour répondre à nos besoins de base, mais rien d’autre”, a-t-elle déclaré. Sunders avait prévu de travailler pendant au moins cinq ans de plus pour constituer son pécule. Ces plans sont maintenant déjoués, et elle et son mari, Joel, envisagent de commencer à retirer de leur épargne-retraite des années avant qu’ils ne l’aient espéré. “Cela a eu un effet assez dramatique sur ma planification de la retraite”, a-t-elle déclaré. “C’est effrayant.”

Elle a également été frappée par une multitude de coûts supplémentaires liés à son état. “Ils ont fait des IRM de mon cœur et de mes poumons; j’ai consulté des cardiologues et des pneumologues”, a déclaré Sunders. “J’ai eu plus de tests que je ne me souviens.” Un chercheur de l’Université de Harvard a estimé que longtemps Covid pourrait laisser aux patients 9 000 $ supplémentaires par an en frais médicaux.

Les patients “n’ont peut-être pas les ressources” pour demander de l’aide

Au cours des deux dernières années, Sunders s’est également vu refuser à deux reprises l’assurance invalidité de la sécurité sociale, la prestation fédérale destinée à compléter le revenu des personnes physiquement incapables de travailler. L’administration Biden annoncé en juillet 2021, cette longue période de Covid pourrait être considérée comme un handicap en vertu de l’Americans with Disabilities Act, mais les patients et les experts disent qu’il est incroyablement difficile pour les personnes atteintes de la maladie, qui peut être difficile à diagnostiquer, d’être approuvées. “Beaucoup de personnes atteintes depuis longtemps de Covid se voient refuser l’assurance invalidité de la sécurité sociale”, a déclaré Dre Monica Verduzco-Gutierrez, professeur et directeur du Département de médecine de réadaptation au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à San Antonio. Verduzco-Gutierrez travaille principalement avec des patients Covid par le biais de la clinique qu’elle a créée en 2020. Elle consacre également une grande partie de son temps aux demandes d’invalidité. Parmi les longs patients Covid qu’elle a vus, seuls 2 sur 50 qui ont demandé le SSDI ont été approuvés jusqu’à présent, a-t-elle déclaré.

“Ils n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour suivre le processus”, a déclaré Verduzco-Gutierrez. “Ils doivent engager des avocats. Certains d’entre eux abandonnent.” Sunders est catégorique sur le fait qu’elle est admissible à la prestation et refuse d’abandonner. Elle est actuellement impliquée dans son troisième appel de la décision du gouvernement de la rejeter. Mais le combat l’a encore plus épuisée. “J’ai généralement environ une bonne heure par jour”, a-t-elle déclaré. “C’est difficile pour moi de répondre à toutes ces demandes de dossiers médicaux.” À ce jour, la Social Security Administration a signalé environ 44 000 demandes d’invalidité à l’échelle nationale qui incluent Covid comme l’une des conditions médicales, selon la porte-parole de l’agence Nicole Tiggemann, ce qui ne représente que 1% de toutes les demandes d’invalidité que l’agence a reçues. Pour être approuvée, “une personne doit avoir une condition médicale ou une combinaison de conditions qui l’empêche de travailler et qui devrait durer au moins un an ou entraîner la mort”, a déclaré Tiggemann.

“Il y a un raz de marée de nous qui arrive”

Sunders souhaite que l’administration Biden fasse plus pour aider ceux qui luttent financièrement avec un long Covid. “Notre gouvernement nous abandonne”, a-t-elle déclaré. “Mais je ne suis que le début, il y a un raz de marée de nous qui arrive.” Harding ressent la même chose. “Je lis quotidiennement dans mes groupes de soutien que des gens perdent leur emploi parce qu’ils ne sont plus physiquement capables de le faire, mais vous ne pouvez pas vivre de rien”, a déclaré Harding. “Si le gouvernement ne reconnaît pas ce qui se passe, vous allez avoir des tonnes de personnes sans abri et affamées.” La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.