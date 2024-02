Dette civile pour fraude : New York AG dit qu’elle saisira les biens de Trump s’il ne peut pas payer 454 millions de dollars

NEW YORK (AP) – Donald Trump pourrait risquer de perdre certaines de ses précieuses propriétés s’il ne peut pas payer son énorme amende pour fraude civile à New York. Avec les intérêts, il doit à l’État près de 454 millions de dollars – et le montant est augmentant 87 502 $ chaque jour jusqu’à ce qu’il paie.

Le procureur général de New York, Letitia James a déclaré à ABC News mardi qu’elle cherchera à saisir une partie des actifs de l’ancien président s’il n’est pas en mesure de payer la facture de la décision du juge Arthur Engoron du 16 février.

Engoron a conclu que Trump avait menti pendant des années sur sa richesse alors qu’il construisait l’empire immobilier qui l’a propulsé au rang de célébrité et à la Maison Blanche. Trump nie tout acte répréhensible et a promis de faire appel.

“S’il n’a pas les fonds nécessaires pour payer le jugement, alors nous rechercherons des mécanismes d’exécution du jugement devant le tribunal et nous demanderons au juge de saisir ses biens”, a déclaré James, un démocrate, dans une interview avec le journaliste d’ABC Aaron Katersky.

La capacité de Trump à payer ses dettes légales croissantes est de plus en plus trouble après des défaites consécutives devant les tribunaux. En janvier, un jury l’a condamné à payer 83,3 millions de dollars pour diffamation écrivain E. Jean Carroll.

Trump a affirmé l’année dernière qu’il disposait d’environ 400 millions de dollars en espèces – des réserves qui seraient englouties par ses sanctions judiciaires. Le reste de sa valeur nette, qui, selon lui, s’élève à plusieurs milliards de dollars, est investi dans des terrains de golf, des gratte-ciel et d’autres propriétés, ainsi que dans des investissements et d’autres avoirs.

Mais ne vous attendez pas à ce que James essaie immédiatement de récupérer les clés de la Trump Tower ou de Mar-a-Lago. L’appel promis par Trump est susceptible d’interrompre le recouvrement de sa pénalité pendant que le processus se déroule.

Voici un aperçu de la situation à la suite du verdict coûteux de Trump.

L’ÉTAT POURRAIT-IL VRAIMENT SAISIR LES ACTIFS DE TRUMP ?

Oui. Si Trump n’est pas en mesure de payer, l’État « pourrait lever et vendre ses actifs, grever ses biens immobiliers et saisir quiconque lui doit de l’argent », a déclaré Gregory Germain, professeur de droit à l’Université de Syracuse.

La saisie d’actifs est une tactique juridique courante lorsqu’un défendeur ne peut pas accéder à suffisamment d’argent pour payer une amende civile. Dans un exemple célèbre, Le trophée Heisman d’OJ Simpson a été saisi et vendu aux enchères en 1999 pour couvrir une partie d’un jugement de mort injustifié de 33,5 millions de dollars contre lui.

Trump pourrait éviter de perdre des actifs à cause d’une saisie s’il dispose de suffisamment de liquidités – ou s’il est capable de libérer suffisamment de liquidités – pour payer son amende et les intérêts croissants.

Ce qu’il possède n’est pas clair, car la plupart des informations sur les finances de Trump proviennent de Trump lui-même, via ses révélations gouvernementales et les états financiers annuels qu’Engoron a jugés frauduleux.

Trump a déclaré disposer d’environ 294 millions de dollars en espèces ou équivalents de trésorerie dans son dernier état financier annuel pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021.

Après cela, selon les avocats de l’État, il a ajouté environ 186,8 millions de dollars en vendant le bail de son hôtel de Washington en mai 2022 et les droits de gestion d’un parcours de golf de New York en juin 2023. Une partie de la sanction imposée par Trump exige qu’il remette ces bénéfices à l’État, plus les intérêts.

La décision d’Engoron la semaine dernière a épargné l’empire immobilier de Trump de ce que le favori républicain considérait comme la « peine de mort des entreprises ». annuler une décision antérieure et en choisissant de laisser son entreprise en activité, mais avec de sévères restrictions, notamment la surveillance d’un contrôleur nommé par le tribunal.

James n’a pas précisé à ABC quels actifs de Trump l’État pourrait vouloir saisir, même si elle a noté que son bureau se trouve juste en face d’un immeuble de bureaux appartenant à Trump dans le Lower Manhattan et qui a fait l’objet d’une partie de la fraude. allégations dans son procès.

“Nous sommes prêts à faire en sorte que le jugement soit rendu aux New-Yorkais”, a déclaré James à ABC. “Et oui, je regarde le 40 Wall Street chaque jour.”

COMMENT UN APPEL AFFECTERA-T-IL LA PÉNALITÉ DE TRUMP ?

Alors que Trump a promis de faire appel, il est peu probable qu’il doive payer l’amende – ou risquer de voir certains de ses actifs saisis – pendant un certain temps. S’il gagne, il n’aura peut-être rien à payer.

En vertu de la loi de l’État, Trump bénéficiera d’une suspension automatique s’il verse de l’argent, des actifs ou une caution d’appel couvrant le montant qu’il doit. Une suspension est un mécanisme juridique qui interrompt l’exécution d’une décision de justice pendant que la procédure d’appel se déroule.

“Même si nous choisissons de faire appel – ce que nous ferons – nous devons verser la caution, qui représente le montant total et une partie, et nous serons prêts à le faire”, a déclaré lundi l’avocate de Trump, Alina Habba, à Fox News.

Les avocats de Trump peuvent également demander à la cour d’appel d’accorder un sursis sans obtenir de caution ou avec une caution d’un montant inférieur.

Dans son affaire pénale d’ingérence électorale en Géorgie, Trump a payé 20 000 $ – soit 10 % – pour une caution de 200 000 $. Après avoir perdu lors d’un premier procès impliquant Carroll l’année dernière, Trump a mis 5,55 millions de dollars en dépôt pour couvrir le coût du jugement pendant qu’il fait appel. Il a déclaré qu’il ferait appel du verdict de janvier de 83,3 millions de dollars, mais il ne l’a pas encore fait.

“S’il ne peut pas déposer de caution ou satisfaire aux exigences de cautionnement de la division d’appel, alors je m’attendrais à ce qu’il déclare faillite pour profiter de la suspension automatique du recouvrement”, a déclaré Germain. “Mais c’est à quelques coups d’échecs, donc nous devrons simplement voir ce qui se passe.”

La promesse de Trump de faire appel donne presque l’assurance que la bataille juridique concernant ses pratiques commerciales persistera au cœur de la saison des primaires présidentielles alors qu’il tente de décrocher l’investiture républicaine dans sa quête pour reprendre la Maison Blanche.

L’appel est également susceptible de chevaucher son procès pénal le mois prochain dans son affaire d’argent secret à New York, la première de ses quatre affaires pénales à être jugée.

Trump ne peut pas encore faire appel car le bureau du greffier du palais de justice d’Engoron doit d’abord remplir les documents nécessaires pour officialiser le verdict. Une fois que cela se produira, Trump aura 30 jours pour faire appel et obtenir la suspension de la pénalité, ou payer. Les avocats de Trump se sont disputés mercredi avec les avocats de l’État et le juge sur ce que devraient dire ces documents. L’avocat de Trump, Cliff Robert, a déclaré à Engoron dans une lettre mercredi soir qu’il souhaitait que l’application de la sanction soit retardée de 30 jours « pour permettre un processus post-jugement ordonné, en particulier compte tenu de l’ampleur du jugement ».

TRUMP DOIT-IL VRAIMENT 87 502 $ PAR JOUR EN INTÉRÊTS ?

Chaque jour qui passe, Trump doit 87 502 $ supplémentaires en intérêts sur sa pénalité pour fraude civile. D’ici jeudi, cela représentera 525 000 $ de plus depuis que la décision a été rendue le 16 février. Les intérêts continueront de courir même pendant qu’il fait appel. À moins d’une intervention judiciaire ou d’une résolution antérieure, sa facture atteindra un demi-milliard de dollars d’ici août 2025.

La sanction sous-jacente de Trump est de 355 millions de dollars, l’équivalent de ce que le juge a qualifié de « gains mal acquis » provenant d’économies sur des intérêts d’emprunt réduits et de bénéfices exceptionnels issus d’accords de développement qu’il n’aurait pas pu conclure s’il avait été honnête au sujet de son richesse.

En vertu de la loi de l’État, des intérêts lui sont facturés sur ce montant au taux annuel de 9 %.

Mercredi, Trump devait un peu plus de 99 millions de dollars d’intérêts, ce qui porte son total à un peu moins de 454 millions de dollars – soit 453 981 779 dollars pour être exact. selon les calculs de l’Associated Press. Les intérêts de Trump continueront de croître jusqu’à ce que Trump paie. Trump doit de l’argent à titre individuel et en tant que propriétaire de sociétés désignées comme défendeurs dans le procès de James.

Engoron a déclaré que les intérêts que Trump doit sur environ la moitié du montant total de la pénalité – concernant les économies sur les prêts – peuvent être calculés depuis le début de l’enquête de James en mars 2019. Les intérêts sur le montant restant – qui concerne la vente de l’hôtel de Trump à Washington et Les droits sur les terrains de golf du Bronx peuvent être calculés à partir de mai 2022 ou juin 2023.

Au total, Engoron a ordonné à Trump et à ses coaccusés de payer 363,9 millions de dollars de pénalités, soit environ 464,3 millions de dollars avec intérêts. La facture totale augmente de 89 729 dollars par jour, selon les calculs d’AP.

Les fils de Trump, Eric et Donald Jr., doivent chacun payer environ 4,7 millions de dollars, intérêts compris, à l’État pour leurs parts dans les ventes d’hôtels à Washington. Weisselberg a été condamné à payer 1 million de dollars – pour la moitié des 2 millions de dollars d’indemnité de départ qu’il reçoit – plus environ 100 000 dollars d’intérêts.

Jusqu’à ce qu’ils paient, Weisselberg devra payer 247 dollars supplémentaires par jour, tandis que les fils de Trump doivent chacun 990 dollars supplémentaires par jour, selon les calculs d’AP.

___

Suivez Sisak sur x.com/mikesisak et envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips