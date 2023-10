Le 7 octobre – il y a trois semaines ce week-end – le Hamas a lancé une attaque brutale, meurtrière et barbare contre Israël.

Hamas n’est pas à la hauteur de Israël’s capacité militaire, et le monde a regardé avec appréhension alors qu’Israël mobilisait plus de 350 000 réservistes et se préparait à des représailles militaires rapides et décisives.

Cependant, trois semaines plus tard, malgré les menaces régulières du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’offensive terrestre israélienne ne s’est pas encore concrétisée.

Tsahal étend ses opérations terrestres et avertit les habitants de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud – Israël-Gaza en direct

Image:

Les Palestiniens se rassemblent sur le site des frappes israéliennes contre des maisons





Pourquoi la rhétorique enflammée d’Israël ne s’est-elle pas (encore) traduite en action militaire décisive ?

Le Hamas n’est peut-être pas à la hauteur de la puissance militaire d’Israël, mais son attaque contre Israël a été bien planifiée et menée sans avertissement apparent – ​​malgré les services de renseignement israéliens réputés.

Les atrocités commises par les combattants du Hamas le 7 octobre étaient inhumaines et insensées et le Hamas aurait su qu’une telle action provoquerait une violente vengeance israélienne.

En projetant de capturer des centaines d’otages, le Hamas envisageait de modérer les options de réponse d’Israël, tout en attirant l’attention de la communauté internationale et des médias du monde entier sur le sort des Palestiniens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:38

Israël « prépare le terrain » à une incursion



Gilad Shalit – un soldat des Forces de défense israéliennes – a été pris en otage par le Hamas en 2006 et n’a été libéré que cinq ans plus tard, en 2011. Le Hamas sait que les otages ont de la valeur.

Israël détient plus de 50 000 prisonniers palestiniens – dont beaucoup sont liés au Hamas – et le Hamas a exigé la libération de tous en échange des otages israéliens.

Mais pourquoi retarder l’offensive terrestre d’Israël ? Compte tenu de la planification détaillée impliquée dans l’attaque du 7 octobre, il est très probable que le Hamas aurait été bien préparé à une « invasion » israélienne – un piège du Hamas aurait pu laisser l’armée israélienne gravement mutilée.

L’Iran fournit des armes au Hamas (et au Hezbollah) depuis des décennies, de sorte que les forces de contre-attaque israéliennes auraient été confrontées à un assortiment mortel de missiles antichar, de mines et de pièges, tous conçus pour infliger davantage de dégâts aux soldats de Tsahal et à leurs soldats. réputations.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





6h41

Tsahal « se prépare sur tous les fronts »



« Détruire le Hamas » n’est pas un objectif pratique

Quoi qu’il en soit, le Premier ministre Netanyahu était en colère et cherchait une réponse militaire rapide. Il a promis que le Hamas serait détruit et qu’une offensive terrestre serait lancée.

Tandis que ses forces se mobilisaient et que les préparatifs militaires étaient entrepris, une vaste campagne de bombardements a été lancée pour s’attaquer à l’énorme liste de cibles principales constituées d’infrastructures, de dirigeants et d’armes connus du Hamas.

Cependant, la force militaire nécessite un objectif clair : « détruire le Hamas » est une phrase accrocheuse pour les médias, mais ce n’est pas un objectif pratique d’un point de vue militaire.

En savoir plus:

L’armée israélienne déclare qu’elle étend ses opérations terrestres

Israël accuse le Hamas d’avoir lancé des attaques depuis l’intérieur des hôpitaux de Gaza

Une campagne de bombardements pourrait détruire la majorité des capacités militaires du Hamas, mais ce faisant, les Israéliens ont également infligé d’énormes pertes à la population palestinienne.

Au moment de la rédaction de cet article, Israël affirme avoir subi environ 1 400 victimes le 7 octobre, mais depuis lors, l’autorité sanitaire de Gaza, contrôlée par le Hamas, affirme que plus de 7 000 Palestiniens ont été tués.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:47

Les civils de Gaza ont désespérément besoin – et manquent de ressources essentielles



Une offensive terrestre entraînerait davantage de pertes israéliennes, prendrait du temps, aggraverait la situation humanitaire et augmenterait inévitablement le risque pour les otages encore en vie.

Pression diplomatique croissante sur Israël

Et le temps ne joue pas en faveur d’Israël. Chaque jour qui passe, la pression diplomatique internationale s’accentue sur Israël pour qu’il freine sa réponse militaire, et Israël dépend fortement du soutien occidental, tant économique que militaire.

Et un récent sondage auprès des Israéliens a montré qu’une minorité soutient une offensive terrestre.

Malgré la colère de M. Netanyahu, même les Israéliens reconnaissent qu’il n’existe pas de solution militaire aux frictions régionales.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

L’ombre sombre de l’Iran continue d’exploiter les frictions historiques pour enflammer les passions, et la volonté de la communauté internationale de prendre parti a détourné l’attention de l’objectif principal qui devrait être de sauver la vie des victimes innocentes de ce conflit.

Il semble y avoir une lueur d’espoir que la pression internationale modérera les options militaires d’Israël et, bien que davantage de « raids » soient attendus, il semble de plus en plus probable que les options militaires israéliennes les plus extrêmes soient progressivement réduites.

Mais même lorsque cette crise immédiate se sera apaisée, sans engagement politique, dialogue, négociation et compromis, cela ne sera rien de plus qu’un répit temporaire – peut-être des jours, peut-être des années – avant que la violence n’éclate à nouveau.