Détruire Gaza ou le Hamas ? Des experts évaluent le conflit israélo-palestinien qui fait rage

Alors que le conflit Israël-Hamas fait rage dans son deuxième mois, la question n’est toujours pas de savoir si l’armée israélienne a réalisé des progrès contre le groupe palestinien.

Ce qui est certain, cependant, c’est le nombre effarant de morts et de destructions qu’Israël a causé dans la bande de Gaza, l’enclave palestinienne assiégée et sous blocus gouvernée par le Hamas.

« Il est certain qu’en combattant le Hamas, Israël détruit Gaza », a déclaré à Anadolu Joost Hiltermann, directeur du programme MENA à l’International Crisis Group.

Il estime que tant que le Hamas combattra, il ne sera pas vaincu.

« À l’heure actuelle, des combats très intenses ont lieu, ce qui signifie pour moi que le Hamas n’est pas vaincu », a-t-il déclaré.

L’analyste politique M. Muhannad Ayyash partage le même point de vue, affirmant que tout ce qu’Israël a fait jusqu’à présent, c’est détruire Gaza.

« Il ne semble pas qu’ils aient détruit une grande partie des infrastructures du Hamas », a-t-il déclaré à Anadolu.

Il n’y a pas d’observateurs neutres sur le terrain pour vérifier les affirmations réelles, qu’il s’agisse d’Israël affirmant avoir avancé ou du Hamas réfutant cela, a déclaré Ayyash.

Cependant, Yonatan Freeman, un expert israélien en relations internationales, estime qu’Israël n’a « aucun objectif de détruire Gaza, mais cherche plutôt à cibler le Hamas ».

Ce qui nous attend

Hiltermann estime qu’il est encore « bien trop tôt » pour déterminer les conséquences concrètes de ce conflit meurtrier, qui a désormais coûté la vie à plus de 11 000 Palestiniens et environ 1 200 Israéliens.

Il est possible que cela se transforme en un conflit beaucoup plus long et plus vaste, a-t-il déclaré.

« Je pense… qu’Israël aura beaucoup de mal à déloger le Hamas et à vaincre le Hamas de Gaza, et il existe un risque réel que le conflit s’étende au Liban et à d’autres endroits », a-t-il déclaré.

« Donc, si cela se produit, c’est sûr que cela va prendre beaucoup de temps. Pour le moment, cela semble vraiment sombre.

Ayyash, professeur de sociologie à l’Université Mount Royal au Canada, a déclaré que l’un des résultats possibles visés par Israël serait de « prendre le contrôle de la moitié nord de la bande de Gaza, d’expulser les Palestiniens de leurs terres, de les coloniser comme ils l’ont fait pour d’autres Palestiniens ». terres et en faire une partie d’Israël.

Israël, a-t-il ajouté, veut également « détruire ou affaiblir le Hamas à un point tel qu’il n’existe plus ou qu’il est limité à une petite zone au sud ».

“Je ne sais pas s’ils seront capables d’y parvenir, mais c’est un résultat possible puisque tel est leur plan”, a déclaré Ayyash.

«Cela signifierait en fait la fin de la solution à deux États, qui est déjà morte depuis de nombreuses années, mais il n’y aura alors plus aucune prétention à l’égard d’une telle solution.»

Dans le cadre de ce résultat, les Palestiniens se verront offrir « une sorte de semblant d’auto-administration dans de très petites zones de Cisjordanie et dans tout ce qui reste de la bande de Gaza », a-t-il ajouté.

« Et il s’agirait simplement d’une auto-administration, pas d’un État, pas d’une souveraineté, pas d’une autonomie. Il s’agirait simplement d’une auto-administration, ce qui signifie que l’Autorité palestinienne continuerait d’être un sous-traitant de l’État israélien et de simplement surveiller les Palestiniens », a déclaré Ayyash.

Une autre possibilité, selon l’analyste, est que le Hamas atteigne son objectif déclaré de résister et de déjouer le plan israélien et de « maintenir son emprise sur la bande de Gaza ».

« Dans un tel cas, l’État israélien serait contraint de battre en retraite, et ce qu’il ferait, c’est interrompre tout mouvement de personnes et de biens à travers Israël vers Gaza », a-t-il déclaré.

« Le Hamas resterait au pouvoir, mais Israël continuera de restreindre l’entrée de nourriture, d’eau et d’électricité, et de rendre la vie pratiquement invivable aux Palestiniens de la bande de Gaza, avec pour objectif à long terme de rendre la vie si impossible que les Palestiniens ne puissent plus vivre. veulent vivre là-bas, sinon ils tenteraient de renverser le Hamas.

La troisième issue possible pourrait être une guerre régionale, selon Ayyash.

“Si cela se produit, alors personne ne le sait, personne ne peut vous dire quelles en seraient les conséquences possibles”, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Freeman, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, estime également qu’il est trop tôt pour évaluer les résultats possibles.

« D’une manière générale, cependant, cela dépendra de trois facteurs principaux : si le Hamas aura toujours le pouvoir à Gaza, s’il y aura toujours des otages israéliens portés disparus, ou si le conflit s’étendra ou non de façon spectaculaire à d’autres arènes telles que comme le Liban », a-t-il déclaré à Anadolu.

« Je pense que la solution optimale vers laquelle s’efforcent actuellement les dirigeants israéliens sera d’abord de mettre fin au règne du Hamas et de maintenir son pouvoir à Gaza, de préparer le terrain pour le retour de l’Autorité palestinienne par le biais peut-être d’élections, et de maintenir un système de sécurité. tampon à l’intérieur du territoire de Gaza pour repousser les futures menaces potentielles des communautés israéliennes à la frontière.

Quel avenir pour Gaza ?

En ce qui concerne un cessez-le-feu ou une pause dans les hostilités, Hiltermann estime que la situation de l’enclave s’est déjà détériorée à un point tel qu’elle pourrait être irréparable à court terme.

« Je ne vois aucun progrès dans l’obtention d’une pause humanitaire ou d’un cessez-le-feu. Cela pourrait arriver, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit », a-t-il déclaré.

« Les destructions à Gaza sont si importantes qu’il est très difficile d’imaginer que, même avec un cessez-le-feu en place, les gens puissent retrouver une forme de vie normale dans un avenir proche. »

La question est alors de savoir qui finira par gouverner Gaza et comment pourrait-il y avoir un retour à la stabilité, a-t-il ajouté.

Ayyash, quant à lui, estime qu’Israël poursuivra ses attaques et son siège total aussi longtemps que possible afin de rendre Gaza « invivable » pour les Palestiniens.

« Il ne s’agit pas du Hamas. Il s’agissait toujours d’une attaque contre le peuple palestinien dans son ensemble et d’un effort visant à l’expulser de Gaza et à rendre Gaza inhabitable pour l’habitation humaine, l’habitation humaine palestinienne. C’est le but de cette opération », a-t-il affirmé.

“L’assaut contre le peuple palestinien n’a pas cessé depuis 75 ans et il se poursuivra après ce moment particulier d’intense génocide… Cela pourrait durer des semaines et des mois, à notre connaissance.”

Freeman, quant à lui, a déclaré que la société israélienne soutient pleinement « l’opération militaire » visant à éliminer le Hamas, « qui peut prendre un certain temps et coûter cher en vies de soldats ».

« À ce stade, le Hamas a été affaibli, mais il reste encore du travail à faire pour affaiblir davantage son emprise sur le pouvoir », a-t-il déclaré.

« La durée du conflit pourrait dépendre de la capacité d’Israël à acquérir une légitimité internationale, qui, à ce stade, reste élevée. »

Rôle des acteurs régionaux

Freeman a déclaré que le rôle principal des pays de la région à l’heure actuelle est de « faire pression sur le Hamas pour qu’il libère les otages, dont beaucoup ont une nationalité étrangère ».

« Deuxièmement, mettre en place une aide humanitaire aux Palestiniens touchés par les combats », a-t-il déclaré.

Hiltermann a déclaré que les pays arabes n’ont « rien fait d’autre que d’appeler à un cessez-le-feu ».

« Le Qatar est impliqué dans les négociations sur la libération des otages, et c’est tout », a-t-il déclaré.

“Je n’attends rien d’autre de cela parce qu’ils ont tellement peur et s’inquiètent de la propagation de la guerre dans la région.”

Concernant les retombées potentielles dans la région, l’expert de Crisis Group a déclaré qu’il y avait « toujours un risque que cela se produise », soulignant les échanges en cours à la frontière israélo-libanaise et du Yémen vers Israël, ainsi que les attaques de l’Irak contre les États-Unis. bases en Syrie.

Cisjordanie et Moyen-Orient

Concernant la violence croissante contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, tant de la part des colons israéliens que de l’armée, Hiltermann estime que les choses peuvent « encore dégénérer ».

«Nous avons assisté ces derniers jours, depuis le 7 octobre, également à un durcissement de l’occupation israélienne et à une augmentation des actions des colons israéliens. Donc, vous savez, cela pourrait, cela pourrait encore dégénérer », a-t-il déclaré.

De toute évidence, l’objectif principal d’Israël n’est pas d’occuper Gaza ou de réoccuper Gaza, a-t-il ajouté.

« Son objectif principal est d’incorporer la Cisjordanie à Israël pour l’annexer. Mais pas pour faire de la population palestinienne des citoyens israéliens », a-t-il déclaré.

Concernant les répercussions du conflit au Moyen-Orient, Hiltermann a déclaré que la région « ne sera plus la même qu’avant ».

« Je pense que dans une certaine mesure, les profondes divisions qui existaient auparavant entre, d’une part, les États arabes cherchant à faire la paix avec Israël, et d’autre part, l’Iran et ses alliés non étatiques qui s’y opposaient, cette division s’approfondit. ” il a dit.

Cependant, il est optimiste que l’Iran et l’Arabie saoudite « peuvent à nouveau se parler, ce qui peut contribuer à réduire les tensions ».

Concernant la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, il a déclaré que le processus serait retardé, voire annulé.​​​​​​​

