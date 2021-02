Detroit Trois employés du constructeur automobile sont partis en attente de vaccins COVID-19 en raison de la pénurie

General Motors avait l’intention d’informer sa main-d’œuvre mondiale d’ici la fin décembre de son plan pour savoir quand un vaccin COVID-19 serait disponible et comment GM l’administrerait à ceux qui le voulaient.

Aujourd’hui, près de trois mois plus tard, il n’y a pas de vaccins disponibles pour GM et donc pas encore de plan ferme.

De même, dans toute la ville, Ford Motor Co. a acheté en novembre 12 congélateurs ultra-froids dans le monde pour stocker les vaccins. Les congélateurs restent largement vides et tout plan pour administrer les injections se fait sur la glace.

Seul Stellantis, anciennement appelé Fiat Chrysler Automobiles, a récemment obtenu 1 200 vaccins par l’intermédiaire du département de la santé du comté de Boone dans l’Illinois et les a administrés à environ un tiers de ses effectifs dans son usine d’assemblage de Belvidere. Mais cela n’a pas non plus défini de plan pour administrer les injections au-delà de cela.

«Nous n’avons aucun contrôle. Comme tout le monde, ce sont l’État et les gouvernements locaux qui déterminent quand et combien », a déclaré Jodi Tinson, porte-parole de Stellantis. «Nous travaillons avec Boone County pour obtenir une deuxième dose pour les 1 200 personnes qui ont reçu le premier vaccin. Quand ils en auront plus pour le reste de l’usine, c’est à eux de le déterminer. Nous attendons. »

« Autos attrapées »

Malgré leur tendance à tenir, les constructeurs automobiles contactent chacun de manière agressive les dirigeants du gouvernement presque quotidiennement pour faire pression pour un programme sur la préparation des vaccins et toute information sur le processus de distribution du gouvernement.

Les entreprises continuent également à travailler sur une variété d’options pour administrer les vaccins aux employés qui le souhaitent lorsque le médicament sera disponible. Pensez-y comme des vaccins contre la grippe parrainés par l’entreprise.

Mais avec ces clichés COVID-19 en si faible quantité, le calendrier de leur arrivée continue de s’étirer plus loin dans l’année. Le récent épisode de tempêtes hivernales qui ravage une grande partie du pays n’aide pas. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les tempêtes hivernales entraînent des retards généralisés dans les expéditions de vaccins au cours des prochains jours.

«Même le président Biden a dû renoncer à dire que n’importe qui pouvait se faire vacciner au printemps. Maintenant, il parle d’été », a déclaré la représentante américaine Debbie Dingell au Free Press. «Donc, les voitures sont prises, comme tout le monde. Il y a un problème d’approvisionnement. »

Dingell, D-Dearborn, travaille en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles de Detroit. Elle a dit qu’elle parlait aux dirigeants de chaque entreprise régulièrement, parfois quotidiennement, sur une variété de sujets, la distribution des vaccins étant une préoccupation majeure.

Outre la compression de l’offre, Dingell critique le plan de distribution des vaccins du Michigan, affirmant que de nombreuses personnes âgées ne les reçoivent pas encore.

«Nous travaillons avec tout le monde pour obtenir des vaccins dans les bras des gens aussi vite que possible», a déclaré Dingell.

L’UAW aide. Les dirigeants de l’UAW et les Trois de Detroit parlent régulièrement pour travailler sur un plan visant à faire parvenir le vaccin aux 150 000 membres du syndicat des trois constructeurs automobiles. Mais ils doivent attendre que divers États, dont le Michigan, offrent plus de détails sur la disponibilité des vaccins.

« L’UAW continue de travailler avec l’administration Biden, les Detroit Three et tous nos employeurs sur des plans de distribution de vaccins », a déclaré Brian Rothenberg, porte-parole de l’UAW. « Ces plans seront mis en œuvre lorsque le vaccin sera disponible, quelle quantité est disponible temps donné et autres variables de distribution par état. Dans certains cas, comme Stellantis / FCA Belvidere, ils ont déjà été mis en œuvre. »

GM encourageant la vaccination

Pour le Detroit Three, toutes les options sont sur la table en termes de comment administrer les vaccins une fois qu’ils sont disponibles.

GM travaille avec les responsables de la santé publique sur la disponibilité et la détermination des groupes prioritaires dans chaque État, a déclaré le porte-parole David Caldwell.

«Les équipes régionales travaillent en partenariat avec les systèmes de santé, les fournisseurs médicaux et les pharmacies nationales pour administrer le vaccin aux employés», a déclaré Caldwell. « GM continue de mettre à jour les employés à mesure que nous obtenons plus d’informations, et nous encourageons tous les employés à se faire vacciner. »

Caldwell a déclaré que GM se préparait à administrer des vaccins sur plusieurs de ses sites. Par exemple, si les responsables de la santé désignent un site GM pour recevoir un vaccin, GM en informera alors les employés et établira immédiatement un calendrier. Le tir serait gratuit pour les employés, a déclaré Caldwell.

GM travaille également sur des moyens d’aider les employés à déterminer quand un vaccin peut devenir disponible dans une pharmacie ou un fournisseur de soins de santé local, afin qu’un employé puisse choisir de se faire vacciner là-bas, a déclaré Caldwell. GM s’associe à diverses pharmacies, dont CVS.

«Nous continuons à partager des informations de notre directeur médical, le Dr Jeffrey Hess, sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, y compris une série de vidéos pour les employés», a déclaré Caldwell. «Nous avons publié et mis à jour en permanence une série de questions-réponses en ligne sur le COVID, entre autres ressources.

Les aligner, les rouler

Les travailleurs de Stellantis qui fabriquent la Jeep Cherokee à Belvidere Assembly dans l’Illinois ont été parmi les premiers travailleurs de l’automobile du pays à recevoir le vaccin.

L’Illinois, ainsi que le Michigan, ont désigné la fabrication comme essentielle. Mais contrairement au Michigan, l’Illinois était prêt à entrer dans cette phase du plan de distribution des vaccins. C’est pourquoi près d’un tiers des 3 792 travailleurs de Belvidere Assembly ont obtenu les coups de feu.

« Le comté de Boone nous a fait savoir, alors que l’État entrait dans cette phase, qu’il avait une allocation pour nous et pourrait commencer à administrer le vaccin aux employés intéressés », a déclaré Tinson.

Une clinique près de l’usine gérée par le système de santé suédois et américain était l’endroit idéal pour offrir les vaccinations, a déclaré Tinson.

«Nous avons aligné nos employés pour qu’ils entrent et retroussent leurs manches», a déclaré Tinson, ajoutant que le tir était gratuit pour les travailleurs.

Le comté a donné 1200 vaccins Stellantis dans le cadre d’un programme pilote qui s’est déroulé du 2 au 4 février.

Quant à savoir quand le reste de l’entreprise, y compris les travailleurs du Michigan, l’obtiendra, Stellantis continue de parler aux dirigeants du gouvernement et reste ouvert à un certain nombre d’options pour administrer les vaccins.

«Nous leur parlons depuis longtemps. Cela fait partie du processus et nous avons des lignes de communication ouvertes avec tous », a déclaré Tinson.« Nous examinons toutes les possibilités d’administrer le vaccin. Nous examinons toutes les options de distribution. Cela pourrait être une collaboration avec notre partenaire pharmaceutique CVS … ou un service au volant si nous pouvons le faire, ce sont toutes les options que nous envisageons. «

Accent sur l’essentiel

Ford n’avait pas de nouveau développement pour ses plans pour aider les travailleurs à se faire vacciner, au-delà de la commande d’une douzaine de congélateurs ultra-froids pour stocker les vaccins qui en ont besoin.

Le vaccin développé par Pfizer et la firme allemande BioNTech, qui promet une immunité à 95% sur la base d’études cliniques, doit être conservé à environ moins-70 degrés Celsius.

Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, travaille avec les dirigeants gouvernementaux du monde entier pour sécuriser les vaccins, a déclaré la porte-parole de Ford, Cassandra Hayes.

«Nous prévoyons de rendre les vaccins disponibles à nos employés sur une base volontaire», a déclaré Hayes. «Notre priorité initiale est accordée aux travailleurs essentiels de nos usines de fabrication, entrepôts, employés dépendants du lieu de travail et employés qui doivent voyager.

L’administration des vaccins par Ford variera selon le lieu, a-t-elle déclaré.

