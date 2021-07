Detroit Tigers OF Eric Haase frappe un coup de circuit sauvage à l’intérieur du parc

Le frappeur local Eric Haase était de retour dans le champ gauche pour les Tigers de Detroit après avoir eu une soirée de congé vendredi.

Ce qui signifie que de bonnes choses se sont encore une fois produites pour les Tigres.

Haase est venu avec les Tigers menés 2-0 en fin de quatrième manche avec deux coureurs sur les buts, grâce aux buts sur balles délivrés par le partant des White Sox Dallas Keuchel. Haase a envoyé le lancer 0-1 de Keuchel sur une ligne au joueur de champ central Billy Hamilton. Hamilton a chargé le ballon, qui coulait rapidement et a plongé pour lui juste au moment où il rebondissait sur le sol et sous son gant. Le ballon a roulé jusqu’à la piste d’avertissement, à plus de 420 pieds du marbre, alors que Haase courait autour des bases pour un home run de trois points à l’intérieur du parc.

Le circuit était le 10e de l’année pour Haase et son deuxième en autant de matchs. (Il a tourné plus de la clôture à Cleveland mercredi.)

C’était également le premier circuit à l’intérieur du parc pour un Tiger depuis août de l’année dernière, lorsque JaCoby Jones a contourné les bases contre le releveur Codi Heuer en septième manche le 10 août 2020. Ce match était la seule victoire des Tigers contre les White Sox la saison dernière en 10 essais. Les Tigers sont entrés samedi avec une fiche de 2-9 contre les White Sox cette saison.

Pour faire bonne mesure, Haase a frappé un circuit traditionnel de trois points en septième manche, lui donnant six points produits pour le match et prolongeant l’avance des Tigers à 10-5.

