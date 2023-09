Détroit règle un procès alléguant que des flics islamophobes ont arrêté à tort 3 hommes musulmans | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling Une voiture de la police de Détroit.

Une organisation musulmane de défense des droits civiques est parvenue à un règlement dans le cadre d’un procès fédéral pour discrimination intenté contre la ville de Détroit à la suite de l’arrestation de trois hommes musulmans en 2020, a annoncé le groupe mardi.

La section du Michigan du Conseil américain des relations islamiques (CAIR-MI) a intenté une action en justice en 2021, alléguant que trois musulmans avaient été arrêtés à tort par deux policiers filmés par des caméras corporelles en train de faire des déclarations islamophobes.

Avant l’arrestation, l’un des policiers avait déclaré : « Les musulmans mentent beaucoup » et « les hommes musulmans sont des pédophiles », selon la plainte.

L’un des hommes musulmans avait appelé le 911 et signalé qu’une femme souffrait d’une crise de santé mentale et était devenue violente. Mais lorsque la police est arrivée, les policiers ont arrêté les trois hommes sans motif probable et les ont emprisonnés pendant trois jours.

Aucune accusation n’a jamais été déposée contre les hommes.

« Le CAIR-MI est heureux d’annoncer qu’il est parvenu à un règlement complet et satisfaisant avec la ville de Détroit pour l’arrestation injustifiée de ces hommes musulmans, qui comprend une compensation monétaire », a déclaré le directeur exécutif du CAIR-MI, Dawud Walid, dans un communiqué. « Avec ce règlement, nous espérons que la ville de Détroit prendra les mesures nécessaires et fournira la formation appropriée à ses agents pour garantir que personne ne soit plus jamais arrêté sur la base de stéréotypes entourant sa foi. »

Les détails du règlement n’ont pas été divulgués.

« Lorsque les citoyens de Détroit sont en détresse et appellent le 911, ils devraient pouvoir le faire sans craindre d’être profilés et arrêtés à tort sur la base du sectarisme d’un officier qui a prêté serment de protéger et de servir l’ensemble de la communauté, indépendamment de la situation. foi », a déclaré Amy V. Doukoure, avocate du CAIR-MI. « Un maintien de l’ordre biaisé ne rend aucune communauté plus sûre, mais sème au contraire les graines de la méfiance entre la police et la communauté qu’elle sert. »

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter