Detroit poursuit le recensement pour des estimations dans le 2e combat sur les décomptes

DETROIT (AP) – Detroit a poursuivi mardi le US Census Bureau au sujet des estimations démographiques de l’année dernière qui montrent que la ville a perdu 7 100 habitants supplémentaires, ouvrant un autre front contre l’agence dans une bataille sur la façon dont ses habitants ont été comptés au cours des deux dernières années. .

Le maire Mike Duggan a déclaré aux journalistes que la ville souhaitait que le Bureau du recensement révèle la formule qu’il a utilisée pour produire ses estimations de la perte de population. Duggan a affirmé que le bureau allait à l’encontre de sa propre politique en refusant de divulguer à Detroit sa formule et en n’autorisant pas les contestations cette année.

Le Bureau du recensement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le procès.

Il y a deux ans, le bureau a temporairement suspendu son programme permettant aux gouvernements locaux de contester leurs estimations de population afin que davantage de ressources puissent être consacrées à l’exécution du recensement une fois par décennie.

Le procès de Detroit fait suite à l’attrait de la ville pour les données du recensement de 2020 qui montraient Detroit avec 639 111 habitants, tandis que les estimations de 2019 évaluaient la population de la ville à 670 052 habitants.

Les sous-dénombrements du recensement et des estimations de la population pourraient coûter à Detroit des dizaines de millions de dollars en financement fédéral au cours de la prochaine décennie.

“Nous n’avons absolument aucune idée de la formule qu’ils auraient pu utiliser”, a déclaré Duggan mardi. “Nous ne savons pas quelle formule ils ont utilisée parce qu’ils ne nous le diront pas.”

Duggan a déclaré que 14 nouveaux immeubles d’appartements ont ouvert à Detroit l’année dernière. DTE Energy a déclaré que 7 544 nouveaux comptes de services publics avaient été ajoutés, tandis que le département de l’eau et des égouts de Detroit a déclaré qu’un nouveau service avait été ajouté à 6 964 logements, a-t-il ajouté.

Le service postal américain a également déclaré qu’il livrait du courrier à 4 475 autres résidences de la ville, selon Duggan.

“Il est maintenant clair que les données provenant du US Census Bureau sont complètement déconnectées de la réalité”, a-t-il déclaré. «Nous traçons une ligne dans le sable et nous allons essayer de forcer la précision de ces gars-là d’une manière ou d’une autre. ”

“Je pense que ce que la formule montrerait – cela montrerait l’erreur dans leurs calculs, mais si nous obtenons une formule qui s’avère qu’ils ont raison, nous admettrons qu’ils ont raison”, a ajouté Duggan.

En raison des retards dans la publication des chiffres du recensement de 2020, le Bureau du recensement a rompu avec la tradition et ne s’est pas appuyé uniquement sur les chiffres du recensement pour créer la base de ses estimations 2021 de la population américaine. Au lieu de cela, les statisticiens ont “mélangé” les chiffres du recensement de 2020 avec d’autres ensembles de données pour former la base des estimations annuelles de la population utilisées pour aider à distribuer 1,5 billion de dollars de financement fédéral chaque année et mesurer l’évolution démographique annuelle jusqu’en 2030.

Detroit fait partie de plusieurs grandes villes à contester ses chiffres du recensement de 2020 à la suite d’un décompte national dans lequel le Bureau du recensement a reconnu qu’un pourcentage plus élevé d’Afro-Américains était sous-dénombré par rapport à la dernière décennie.

Les dirigeants de la plus grande ville du Michigan, qui compte plus des trois quarts de Noirs, avaient remis en question les résultats du recensement de 2020 depuis décembre 2021 lorsqu’ils avaient publié un rapport suggérant que plus de 8% des maisons occupées dans 10 quartiers de Detroit pourraient avoir été sous-estimées.

Duggan a déclaré dans une lettre au Census Bureau que des ressources insuffisantes et pas assez de recenseurs étaient consacrés au décompte à Detroit, ce qui entraînait un sous-dénombrement des maisons inoccupées pouvant représenter des dizaines de milliers d’habitants.

____

L’écrivain de l’Associated Press Mike Schneider à Orlando, en Floride, a contribué à ce rapport.

Corey Williams, l’Associated Press