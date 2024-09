Détroit poursuit le propriétaire du bâtiment du Michigan Theatre du centre-ville pour manquement aux règles de sécurité

La ville, dans le cadre d’un procès pour nuisance publique, demande à un juge d’ordonner au propriétaire d’un bâtiment complexe et célèbre du centre-ville de Détroit de réparer plusieurs violations de propriété.

Le Théâtre du Michiganqui a été transformé en parking en 1977 et est resté l’un des joyaux de la ville avec son plâtre orné planant au-dessus des véhicules, a fait face à des dizaines d’infractions de dégradation entre mai 2005 et mai 2024, selon le procès déposé devant le tribunal de circuit du comté de Wayne.

Détroit allègue que Dennis Kefallinospropriétaire de Bagley Acquisition Corp. et du bâtiment situé au 220 Bagley Ave., a fait face à une pléthore de violations : 23 pour ne pas avoir obtenu un certificat de conformité ; huit pour ne pas avoir rendu compte de l’intégrité des murs extérieurs et de la structure du toit ; 20 pour des restrictions de signalisation ; cinq pour avoir négligé de remédier à des conditions de propriété dangereuses ou illégales, et deux pour avoir négligé de se conformer à un avis d’urgence de danger imminent émis le 30 mai de cette année, selon la poursuite.

Une vue du parking du troisième étage du Michigan Theatre Building sur Bagley dans le centre-ville de Détroit, le mardi 15 juillet 2014. Ryan Garza / Detroit Free Press

Kefallinos n’a pas pu être atteint immédiatement.

La ville affirme que le bâtiment est devenu dangereux pour le public, citant des ordres correctifs d’urgence et des déclarations sous serment des inspecteurs en bâtiment de la ville.

Le 11 avril, un inspecteur a émis une ordonnance corrective d’urgence après avoir reçu des plaintes du public selon lesquelles des débris provenant de l’extérieur du bâtiment tombaient sur les trottoirs. L’inspecteur a exigé que le propriétaire fournisse un rapport évaluant l’intégrité structurelle, donne accès au bâtiment aux inspecteurs et fournisse le certificat de conformité avant le 15 avril, mais la poursuite allègue qu’ils ne se sont jamais conformés à ces exigences.

Une deuxième ordonnance corrective a été émise le 9 mai, exigeant que le propriétaire réponde aux exigences précédentes, en plus d’ajouter des barricades ou des échafaudages pour protéger le public des chutes de débris, d’entretenir les structures extérieures et de barricader correctement toutes les ouvertures. La ville affirme qu’au 18 mai, le propriétaire n’avait pas satisfait aux exigences, à part autoriser la ville à effectuer une inspection limitée et à installer des échafaudages.

La ville a émis une troisième ordonnance d’urgence le 17 mai en raison du « danger continu pour le public et du non-respect » des ordonnances précédentes. Les inspecteurs Bobby Isaac et Kendall West ont fourni des déclarations au tribunal indiquant que le bâtiment n’était pas sécuritaire, conformément à leurs inspections.

En conséquence, Détroit demande au tribunal de déclarer la propriété comme une nuisance publique, d’exiger du propriétaire qu’il corrige toutes les violations à ses frais dans divers délais, d’autoriser la ville à entrer dans la propriété et à remédier aux violations du code de la ville si le propriétaire ne se conforme pas dans un délai donné, de tenir le propriétaire responsable de tous les frais de réduction et de fermer jusqu’à ce que la ville délivre un certificat de conformité.

« Si les propriétaires ne se conforment pas à ces règles, nous demanderons au tribunal de déclarer le bâtiment comme nuisance publique dangereuse et d’ordonner sa démolition au moins partielle pour protéger la sécurité publique », a déclaré le conseiller municipal Conrad Mallett dans un communiqué. « Nous comprenons l’importance historique du bâtiment et nous travaillerons avec la Commission de préservation historique. Nous espérons que les choses n’en arriveront pas là et que des plans pourront être élaborés pour préserver autant d’éléments historiques que possible tout en assurant la sécurité du public. »

Le théâtre désaffecté a servi de décor au film « 8 Mile » pour La scène rap freestyle d’Eminem et apporté Arnold Schwarzenegger dévoilera la Classe G de Mercedes au Salon international de l’auto d’Amérique du Nord 2018, sous les plâtres emblématiques de l’espace.

