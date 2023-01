Detroit Pistons vs Chicago Bulls à Paris: où regarder, calendrier en direct, heure de pointe | Nouvelles de la NBA

Alors que les Chicago Bulls et les Detroit Pistons s’affrontent à Paris ce jeudi, Sky Sports NBA fournit les détails importants avant le choc, avec les heures de début, l’accès à la couverture, les informations sur les informations et bien plus encore…

À quelle heure commence le Chicago Bulls vs Detroit Pistons?

La dénonciation devrait avoir lieu vers 20h-20h20, avec une couverture commençant à 19h30 le Sky Sports Arena. Celles-ci peuvent parfois être sujettes à des retards, donc que vous regardiez en direct à l’Accor Arena de Paris ou sur nos plateformes, gardez à l’esprit qu’il peut y avoir une petite période de grâce avant le début de l’action.

Quels joueurs dois-je surveiller ?

Chicago Bulls:

Nikola Vucevic est le nom qui fait le tour de la sphère des Chicago Bulls, et à juste titre. Le double All-Star est devenu un rouage essentiel dans le cinq de départ des Bulls, se gélifiant assez bien avec Zach LaVine et DeMar DeRozan pour être surnommé le «trois grands».

Le joueur de 32 ans l’a prouvé ce week-end en inscrivant 43 points devant les Golden State Warriors.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nikola Vucevic égalise son sommet en carrière de 43 points pour aller avec 13 rebonds dans la victoire des Bulls sur les Warriors.



Pistons de Détroit

Killian Hayes récoltera toute l’attention alors que le Français fera son retour à Paris. Bien qu’il ait mis un certain temps à s’acclimater à la NBA après avoir été retiré du repêchage de 2020, le joueur de 21 ans s’installe enfin et s’adapte bien en l’absence de Cade Cunningham.

Hayes a non seulement amélioré son efficacité à trois points, mais fait un développement plus impressionnant dans les statistiques, des passes décisives aux points par match.

Rejoindre Hayes sur la scène internationale est Bojan Bogdanovic des Pistons. Le joueur de 33 ans apporte une riche expérience à l’équipe ayant joué dans plusieurs franchises – Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Utah Jazz pour n’en nommer que quelques-uns – et est actuellement sous une forme fulgurante. Bogdanovic affiche en moyenne 21 points, 3,6 rebonds et 2,8 passes décisives par match, un sommet de la saison.

Comment regarder le match en direct sur Sky Sports ?

Vous pouvez regarder le match en direct sur Sky Sports, avec une couverture qui débutera à 19h30 au Royaume-Uni sur Sky Sports Arena.

Combien de temps dure la couverture ?

Sky Sports Arena sera à l’antenne jusqu’à 22h30.

À quoi ressemblent les matchs précédents?

La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c’était le soir du Nouvel An, et ce sont les Bulls qui sont sortis triomphants, gagnant 131-118. Cela a été un thème des trois derniers face à face, sera-ce quatre pour Vucevic et co ce jeudi ?

Faits saillants des Detroit Pistons contre les Chicago Bulls lors de la semaine 11 de la saison NBA.



Faits saillants des Detroit Pistons contre les Chicago Bulls lors de la semaine 11 de la saison NBA.



Qui va gagner ?

Toutes les cotes et projections de paris pointeront, tout comme nous, vers les Bulls. Bien sûr, les Pistons possèdent le piquant, et le récit est déjà écrit pour eux avec le retour de Hayes aux côtés de DeRozan et LaVine. Mais, les Bulls ont une histoire. Ils ne sont peut-être pas amoureux des efforts de Michael Jordan en 1997, mais même aller à mi-chemin devrait leur permettre de remporter la précieuse victoire.