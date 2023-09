Détroit est le pire endroit pour posséder une voiture électrique | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Une Ford Mustang Mach-E GT X branchée sur une station de recharge.

Détroit est, bien sûr, la Motor City – mais apparemment, cela ne fait référence qu’aux voitures à combustion interne à l’ancienne, et non aux voitures électriques de dernière génération.

Selon une nouvelle étude de les meilleures villes américaines pour posséder une voiture électrique, Détroit s’est classé bon dernier. L’étude a été menée par l’entreprise de toiture Gnome Roof, qui aide à connecter les consommateurs avec les fournisseurs d’installation de panneaux solaires pour les aider à recharger leurs voitures électriques.

À propos de Détroit, les auteurs de l’étude ont déclaré ceci :

Ironiquement, Détroit – alias Motor City et autrefois siège des « trois grands » constructeurs automobiles jusqu’à ce que Stellantis (anciennement Chrysler) déménage à l’étranger – a terminé dernière au classement général. Cela devient encore plus ironique étant donné que GM et Ford figuraient parmi les 5 principaux vendeurs de véhicules électriques aux États-Unis au cours du premier semestre 2023. Cependant, ils n’ont pas atterri en queue de peloton pour les raisons auxquelles on pourrait s’attendre. Détroit dispose en fait de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge les véhicules électriques, et la ville propose des incitations pour les véhicules électriques. Les primes d’électricité et d’assurance relativement inabordables, qui ont tendance à être plus élevées pour les véhicules électriques – ainsi que les vols de voitures endémiques et un taux élevé de décès sur la route – ont ralenti la ville dans notre classement.

Les 10 principales villes pour les propriétaires de voitures électriques étaient, par ordre décroissant, San Diego, en Californie ; Houston, Texas; Irvine, Californie ; La ville de New York, New York ; Los Angeles, Californie; Colorado Springs, Colorado ; Fort Collins, Colorado ; San Antonio, Texas ; San Francisco, Californie; et Chicago, Illinois.

Les auteurs affirment avoir établi ce classement en comparant les 200 plus grandes villes américaines en fonction des incitations, des infrastructures, des coûts et de la sécurité des véhicules électriques. L’étude a également pris en compte les lois sur les véhicules électriques, les coûts de l’électricité, l’accès aux bornes de recharge et le potentiel d’énergie solaire des toits viables de chaque ville, parmi 15 paramètres clés.

Plus tôt cette année, la gouverneure Gretchen Whitmer a appelé à l’expansion de l’infrastructure des véhicules électriques du Michigan en utilisant les fonds fédéraux de la loi bipartite sur les infrastructures du président Joe Biden. Whitmer a également orienté les milliards de dollars vers les constructeurs automobiles pour qu’ils investissent dans des installations de véhicules électriques et de batteries dans le Michigan.

L’UAW est actuellement en grève contre les trois grandes entreprises pour la première fois dans l’histoire du syndicat. Parmi les revendications du syndicat figurent l’assurance que les travailleurs ne seront pas laissés pour compte dans la transition vers les véhicules électriques, qui nécessitent moins de pièces et de main d’œuvre que les véhicules à combustion interne et sont généralement construits dans des usines non syndiquées du sud des États-Unis.

