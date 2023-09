Détroit est la cinquième ville du pays où le nombre de personnes souffrant d’asthme est le plus élevé, selon un nouveau rapport | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman, Michigan avance L’horizon du centre-ville de Détroit jeudi matin.

Détroit est l’une des pires villes du pays pour les personnes asthmatiques, laissant les adultes et les enfants aux prises avec ce qui peut être une maladie mortelle, selon un nouveau rapport publié jeudi par l’Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA).

L’association à but non lucratif « Capitales de l’asthme 2023 » Le rapport classe Détroit comme la cinquième ville du pays « la plus difficile » pour les personnes souffrant d’asthme, une maladie qui affecte les poumons d’une personne et peut provoquer une respiration sifflante, un essoufflement, une oppression thoracique et une toux. Bien que souvent gérable avec des médicaments, la maladie peut être mortelle. En 2021, dernière année pour laquelle il y a données fédérales disponible, 3 517 Aux États-Unis, des personnes sont mortes d’asthme – dont 94 personnes dans le Michigan et 17 personnes dans le comté de Wayne, où se trouve Detroit.

Le rapport de l’AAFA a répertorié les quatre villes les plus difficiles pour les personnes asthmatiques : Allentown, Pennsylvanie ; Lakeland, Floride ; Charleston, Caroline du Sud ; et Cleveland, Ohio. La liste complète peut être consultée ici.

« Ce rapport met en évidence les principaux facteurs de risque pour les personnes asthmatiques », a déclaré Kenneth Mendez, président-directeur général de l’AAFA. « Le rapport Asthma Capitals de l’AAFA offre un aperçu de l’impact de la pauvreté, des taux de non-assurance et de la qualité de l’air sur la qualité de vie des 27 millions de personnes souffrant d’asthme aux États-Unis. Comprendre où ces facteurs de risque frappent le plus durement les gens peut nous aider à développer des solutions à long terme.

Le rapport classe les villes en fonction de la prévalence de l’asthme, des visites aux urgences pour asthme et des décès dus à l’asthme. L’année dernière, l’AAFA nommé Détroit est la ville la plus difficile du pays pour les personnes asthmatiques. Cette année, sa chute au cinquième rang des pires villes « ne reflète pas nécessairement une amélioration à Détroit en termes de résultats liés à l’asthme », a déclaré Melanie Carver, directrice de mission pour l’AAFA et co-auteur de Asthma Disparities in America 2020. rapport et le rapport Asthma Capitals 2023. Au lieu de cela, Carver a déclaré que le placement reflète le fait que d’autres villes ont eu de pires résultats en termes de taux d’asthme, de visites aux urgences et de décès liés à l’asthme.

Le nombre de personnes souffrant d’asthme aux États-Unis a augmenté ces dernières années, passant de 20,3 millions de personnes en 2001 à environ 27 millions d’individus en 2022 – soit environ une personne sur 12, selon les données fédérales. Les déclencheurs de l’asthme varient d’une personne à l’autre, mais incluent généralement la pollution de l’air intérieur et extérieur, les acariens, la fumée – y compris celle des incendies de forêt, les cigarettes et les cigares, les spores de moisissures, le pollen, le froid et les problèmes de santé comme la grippe et le COVID-19, selon à les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Le rapport de l’AAFA note que la pauvreté, le manque d’assurance maladie et l’accès minimal, voire inexistant, aux médecins spécialistes exacerbent également les effets de l’asthme.

« La pauvreté joue un rôle majeur dans le développement de l’asthme et dans la capacité d’une personne à le gérer », indique le rapport. « Cela peut être dû au fait que les personnes à faible revenu et à faible richesse sont plus susceptibles d’avoir un logement de mauvaise qualité, de vivre à proximité des autoroutes et d’autres zones très polluées et d’avoir du mal à payer leurs traitements. De nombreuses villes mentionnées dans notre rapport considèrent la pauvreté comme l’un des principaux facteurs de risque. Une bonne gestion de l’asthme peut s’avérer difficile lorsque les familles s’inquiètent du coût du logement, des vêtements, des services publics et de la nourriture. Le coût des soins peut influencer la décision de recourir à des soins médicaux. Un manque de moyens de transport fiables et de congés de maladie payés peut influencer la capacité d’une personne à se présenter à ses rendez-vous réguliers avec des soins de santé.

Les Noirs américains et les Portoricains reçoivent un diagnostic d’asthme de manière disproportionnée par rapport aux Américains blancs ; les taux de mortalité parmi les Asthmatiques noirs et portoricains étaient trois fois plus élevés que parmi les Asthmatiques blancs, selon au rapport 2020 de l’AAFA « Asthma Disparities in America ». Les visites aux urgences et les taux d’hospitalisation des personnes noires et portoricaines souffrant d’asthme étaient deux à trois fois plus élevées que celles des personnes blanches, a rapporté l’AAFA.

À Détroit – où les résidents noirs sont trois fois plus susceptibles d’être hospitalisés pour asthme que les résidents blancs, selon au département de la santé de l’État – les gens sont depuis longtemps confrontés à des taux élevés d’asthme. La ville en 2016 était appelé l’« épicentre du fardeau de l’asthme dans le Michigan » dans un rapport publié par l’État.

« Nous avons des niveaux de polluants atmosphériques élevés », a déclaré Stuart Batterman, professeur de sciences de la santé environnementale à l’École de santé publique de l’Université du Michigan, à propos de Détroit. « Nous avons beaucoup de logements insalubres avec des dégâts des eaux qui entraînent des infestations de moisissures. Nous avons beaucoup de travaux de démolition, de rénovation et de terrassement qui conduisent à des sols exposés où les plantes allergènes, comme l’herbe à poux, s’installent très rapidement et produisent d’énormes quantités d’allergènes dans l’air. Il y a la pauvreté et le racisme, et toutes ces choses constituent la combinaison qui favorise ces maladies liées à l’environnement.

Le rapport de l’AAFA note également qu’une augmentation de la fumée provenant des incendies de forêt due au changement climatique et le manque d’accès aux médecins spécialistes contribuent également à des taux d’asthme plus élevés à travers le pays. Cet été, Détroit confronté la qualité de l’air est l’une des pires au monde alors que la fumée des incendies de forêt canadiens s’est installée sur la ville.

Tous ces facteurs obligent Detroit à faire face à « une maladie grave qui peut tuer des gens », a déclaré Batterman, dont les recherches portent sur les facteurs environnementaux contribuant à l’asthme, l’asthme chez les enfants et les interventions qui peuvent alléger le fardeau de la maladie, comme l’absentéisme scolaire. .

« Les poches de Détroit semblent se porter bien, mais la majorité a été transformée en une communauté locative avec très peu de contrôle sur leur logement », a déclaré Batterman. « Nous avons un trafic de camions et une industrialisation qui ne faiblit pas. À cela s’ajoutent des pluies torrentielles intenses, des inondations et de la fumée provenant d’incendies de forêt, et de nombreux facteurs peuvent être liés à l’asthme.

Lutter contre les taux d’asthme à Détroit

Il existe un certain nombre de programmes en cours pour réduire les taux d’asthme à Détroit, notamment le projet communautaire sur la qualité de l’air du comté de Wayne, lancé cette année grâce au financement de l’American Rescue Plan Act (ARPA). Le projet de trois ans, souligné dans le rapport de l’AAFA, fournira 500 moniteurs mobiles de qualité de l’air aux enfants et aux familles et installera 100 moniteurs d’air fixes dans 43 communautés du comté de Wayne. Environ 10,6 % de la population du comté vivait avec de l’asthme en 2021, selon les statistiques les plus récentes du CDC – dont 29 417 enfants et 158 651 adultes.

Certains des moniteurs mobiles de ce programme seront placés au-dessus des inhalateurs à soulagement rapide utilisés par les enfants asthmatiques. Ces moniteurs mesureront la qualité de l’air au moment où les enfants auront besoin d’utiliser le médicament. Ces données, selon l’AAFA, seront utilisées pour « aider à plaider en faveur de normes supplémentaires en matière de qualité de l’air pour les industries locales contribuant à la mauvaise qualité de l’air ».

Le comté de Wayne a passé un contrat avec JustAir, une société de surveillance de la qualité de l’air basée au Michigan, pour cette initiative. L’AAFA a noté que le PDG de l’entreprise, Darren Riley, avait développé de l’asthme alors qu’il était un jeune adulte lorsqu’il a déménagé à Détroit.

L’année dernière, l’AAFA et le Chapitre de l’AAFA Michigan a lancé ce qu’on appelle un programme « HEAL » (promotion et leadership en matière d’équité en santé) à Detroit pour fournir une « intervention holistique de gestion de l’asthme », a déclaré Carver.

« Les participants reçoivent une formation complète sur l’autogestion de l’asthme, en contact avec un spécialiste de l’asthme et un nutritionniste, et reçoivent une évaluation environnementale virtuelle à domicile réalisée par un agent de santé communautaire certifié », a déclaré Carver à propos du programme. « Les participants reçoivent également une boîte de produits alimentaires du marché des producteurs locaux, une adhésion à un YMCA local et des produits adaptés à l’asthme pour leur maison. »

Au cours de la première année, plus de 30 personnes âgées de 18 ans et plus se sont inscrites au programme HEAL de Detroit ; 30 personnes supplémentaires s’inscriront au programme au cours de sa deuxième année, a déclaré Carver.

Chelsea Wuth, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan (DHHS), a déclaré que «Programme MI sur l’asthme» mène un large éventail de travaux visant à réduire les taux d’asthme à Détroit. Par exemple, le programme facilite la Asthme Collaboratif de Détroit et se réunit tous les deux mois avec une vingtaine d’organisations de Détroit et de l’État qui travaillent à alléger le fardeau de l’asthme à Détroit.

Les États CORRESPONDRE Le programme (Managing Asthma Through Case Management in Homes) enseigne aux adultes et aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour éviter les visites aux urgences et les hospitalisations, a noté Wuth. Ce programme propose également des évaluations environnementales à domicile pour aider les résidents à déterminer s’il y a des choses qu’ils peuvent faire à la maison pour lutter contre l’asthme. MATCH est actuellement mis en œuvre par Kid’s Health Connections, une organisation à but non lucratif basée à Détroit, dans les comtés de Wayne, Oakland et Macomb.

D’autres efforts pour lutter contre l’asthme à Détroit incluent l’Electric Coalition de l’État, qui, selon Wuth, « travaille à accélérer la transition vers les autobus scolaires électriques dans le Michigan ».

« La coalition aide les districts scolaires à planifier et à intégrer plus facilement des bus électriques dans leur flotte », a écrit Wuth au journal. Avance jeudi.

Le porte-parole du DHHS a également souligné le programme de qualité de l’air intérieur des écoles du Action communautaire pour promouvoir des environnements sains, une coalition d’organisations communautaires, de résidents, de prestataires de services de santé et de chercheurs en santé publique qui visent à réduire la pollution. Ce groupe cherche à mesurer les niveaux de polluants atmosphériques dans divers bâtiments scolaires, à installer des filtres à air améliorés dans les écoles et à mesurer l’impact de ces filtres sur la qualité de l’air intérieur.

Batterman a déclaré qu’une approche sur plusieurs fronts pour lutter contre l’asthme à Detroit est cruciale, depuis la réduction des polluants atmosphériques et l’amélioration des systèmes de filtration de l’air dans les écoles jusqu’à l’amélioration des logements de la ville.

« D’autres interventions visent à réduire le pollen allergène – cela impliquerait l’utilisation de plantations qui ne produisent pas de pollen allergène », a déclaré Batterman. « Donc, ne pas permettre à l’ambroisie de pousser sur des terrains abandonnés.

« Nous devons également nous préoccuper du parc immobilier », a poursuivi Batterman. « Nous avons beaucoup de propriétés à Détroit qui sont déficientes et qui doivent avoir des toits intacts ; ils ont besoin d’un environnement sain. Cela coûte cher, mais cela doit faire partie de la solution.

Carver, de l’AAFA, a déclaré que les décideurs politiques devraient s’attaquer aux taux d’asthme en finançant des programmes proposant des dépistages gratuits de l’asthme ; encourager les vaccins contre la grippe, le COVID-19, le VRS et la pneumonie ; élaborer et mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’intervention sur l’asthme ; proposer des programmes d’abandon du tabac et financer des campagnes jeunesse sans tabac qui incluent des informations sur le vapotage ; prendre des mesures immédiates pour atténuer le changement climatique ; et prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air extérieur et garantir que la qualité de l’air intérieur soit une priorité absolue dans les bâtiments publics, y compris les logements sociaux.

En fin de compte, a déclaré Batterman, « nous savons quoi faire » pour lutter contre les taux d’asthme.

« Il s’agit de le faire », a déclaré Batterman.

