Détroit de Taiwan : l’USS Benfold entre dans les eaux revendiquées par la Chine pour la troisième fois en une semaine après les voyages du destroyer de la marine américaine en mer de Chine méridionale

Washington a déclaré que le dernier voyage du destroyer lance-missiles USS Benfold démontrait son “engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”, mais Pékin l’a qualifié de “provocation” montrant que les États-Unis étaient un “destructeur de paix et de stabilité”. “

Le détroit est une étendue d’eau de 110 miles (180 kilomètres) de large qui sépare l’île démocratique autonome de Taiwan de la Chine continentale.

Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan alors que le Parti communiste chinois au pouvoir n’a jamais contrôlé l’île – et considère le détroit comme faisant partie de ses “eaux intérieures”.

La marine américaine, cependant, affirme que la majeure partie du détroit se trouve dans les eaux internationales.

La Marine cite une loi internationale qui définit les eaux territoriales comme s’étendant à 12 milles marins du littoral d’un pays et envoie régulièrement ses navires de guerre à travers le détroit dans ce qu’elle appelle des opérations de liberté de navigation, y compris le 10 mai lorsque le croiseur lance-missiles USS Port Royal a fait un voyage similaire.

Mercredi, le Benfold a transité “par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a déclaré le porte-parole de la 7e flotte américaine, le lieutenant Nicholas Lingo.

La Chine a réagi avec colère à la présence du navire dans le détroit et son armée a déclaré mercredi qu’elle avait suivi et surveillé le navire américain pendant son transit.

“Les fréquentes provocations et parades des États-Unis démontrent pleinement que les États-Unis sont le destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan et le créateur de risques pour la sécurité dans le détroit de Taiwan”, a déclaré le colonel Shi Yi, porte-parole du People’s Liberation. Commandement du théâtre oriental de l’armée. “Les troupes du théâtre maintiennent une alerte élevée à tout moment et défendront résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.”

La semaine dernière, le Benfold a effectué deux opérations de liberté de navigation en mer de Chine méridionale, à proximité d’îles contestées où Pékin a construit des installations militaires.

Le 13 juillet, le destroyer américain a contesté ce que la 7e flotte américaine a qualifié de “revendications maritimes excessives” de Pékin autour des îles Paracel – connues sous le nom d’îles Xisha en Chine, et samedi près des îles Spratly – connues sous le nom d’îles Nansha. en Chine. Pékin a également réagi avec colère au voyage du Benfold près des Paracels.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan ont augmenté ces derniers jours, Pékin s’en prenant à deux reprises la semaine dernière à propos des relations américaines avec l’île.

Lundi, Pékin a déclaré qu’une vente d’armes de 108 millions de dollars à Taipei “met gravement en péril la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine, et nuit gravement aux relations entre les deux pays et leurs armées”.

Et mardi, un porte-parole de Pékin s’est dit “fermement opposé” à une éventuelle visite sur l’île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine.

Certains rapports suggèrent que Pelosi se rendra à Taiwan en août. Auparavant, elle avait prévu d’emmener une délégation du Congrès américain sur l’île en avril, mais le voyage a été reporté après avoir été testée positive pour Covid-19.