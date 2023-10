Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Evan Deutsch et Sarah Peterson lors d’un voyage d’observation des oiseaux de Detroit Audubon à Belle Isle.

La National Audubon Society (NAS) a été confrontée à une multitude de réaction justifiée en mars après avoir refusé de changer de nom, malgré le passé de son homonyme d’idiot raciste. Mais les sections du Midwest du groupe d’observation des oiseaux à Détroit, Chicago et Wisconsin sont en train de changer de nom dans le but de remédier à cet héritage problématique.

Detroit Audubon deviendra la Detroit Bird Alliance, a annoncé l’organisation lundi. Chicago Audubon change son nom pour Chicago Bird Alliance et Madison Audubon deviendra Badgerland Bird Alliance.

« Notre approche a toujours été de rapprocher la nature et les gens d’une manière qui sert les deux », a déclaré Gretchen Abrams, directrice exécutive de Detroit Audubon (bientôt Detroit Bird Alliance). « Il était important pour nous de collaborer avec d’autres sections d’Audubon – en particulier celles de notre région – en adoptant un nom qui unifie nos membres et nous unifie en tant qu’organisations. »

NAS doit son nom au naturaliste John James Audubon, qui avait un passé de racisme profondément enraciné envers les Afro-Américains et les autochtones, en plus d’acheter et de vendre des esclaves. NAS reconnaît ses convictions racistes et pratique mais lui donne un laissez-passer en raison de ses contributions à l’ornithologie, à l’art et à la culture.

«Lorsque vous reconnaissez l’héritage environnemental de John James Audubon, vous devez également vous attaquer à l’ensemble de son héritage», a déclaré Matt Reetz, directeur exécutif de Badgerland Bird Alliance. « Après avoir parlé aux membres et partenaires de la communauté et écouté nos membres, nous avons appris que pour certains groupes, Audubon signifiait simplement « oiseaux » – mais pour beaucoup d’autres, cela signifiait du mal. Il ne suffit pas de mettre un astérisque à côté du nom. Nous avions besoin que notre nom fasse la promotion de notre travail : la conservation des oiseaux qui inclut tout le monde.

Cela est particulièrement vrai dans des villes comme Détroit où Les ornithologues amateurs noirs et bruns sont souvent confrontés au racisme tout en profitant de leur passe-temps, et les rencontres sont dominées par des participants blancs.

Les trois chapitres continueront leur affiliation avec NAS. Plusieurs autres sections à l’échelle nationale ont également choisi d’abandonner le surnom d’Audubon, notamment la Golden Gate Bird Alliance de San Francisco (anciennement Golden Gate Audubon Society) et Birds Connect Seattle (anciennement Seattle Audubon).

