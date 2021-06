D’être bedonnant à récupérer ses abdos, la transformation d’Aditya Narayan après la récupération de COVID-19 vous laissera perplexe

Aditya Narayan et son épouse Shweta Agarwal avaient été testés positifs pour le coronavirus plus tôt cette année. Le chanteur et animateur de « Indian Idol 12 » a maintenant consulté ses pages de médias sociaux et partagé des articles sur sa transformation physique. D’être bedonnant peu de temps après avoir testé COVID-19 négatif jusqu’à maintenant après avoir récupéré ses abdos, la transformation d’Aditya est louable. Il a posté les photos avec une légende originale.

Pour sa première photo sur laquelle il a cliqué après avoir été testé négatif pour le coronavirus, Aditya a écrit: « Si vous ne pouvez pas m’aimer chez moi… (15 avril 2021 – Le jour où j’ai testé covid -ve). »

Alors que pour sa photo affichant ses abdos ciselés, le chanteur a légendé : « Tu ne me mérites pas chez moi… (15 juin 2021) ».

Dans son message, Vikrant Massey a commenté : « Wooooaaaaahhhhhh !!!!! Whattayyyy wowwwww!!!! De Nanu Halwai à Nanu Jalwaiiii. »

Alors que le comédien-acteur Zakir Khan a écrit: « Yeh koi tareeka nahi hota hai. Peeche photo me connect tha, apnaapan tha. »

Lorsqu’il a été annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19, Aditya a écrit sur sa page Instagram : « Bonjour à tous ! Malheureusement, ma femme @shwetaagarwaljha et moi avons été testés positifs au COVID-19 et sommes en quarantaine. Restez en sécurité, continuez à suivre le protocole et à faire garde-nous dans tes prières. Cela aussi passera.

Actuellement, Aditya est occupé avec le tournage de ‘Indian Idol 12’ qu’il anime. Le chanteur a récemment fait les gros titres de ses propos après les déclarations explosives d’Amit Kumar contre l’émission de téléréalité.