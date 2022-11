D’étranges insectes “Boogie-Woogie” à fourrure dansent autour d’une feuille

On estime qu’environ 5,5 millions d’espèces d’insectes existent dans le règne animal. Parmi eux, seulement un million d’espèces ont été nommées, car beaucoup restent à découvrir. Et maintenant, une vidéo présentant des espèces rares a attiré toute l’attention des utilisateurs des médias sociaux.

Un clip posté par un utilisateur de Reddit montre des insectes blancs à fourrure qui semblent danser autour d’une feuille. La vidéo montre une feuille recouverte d’une fourrure blanche filandreuse, se déplaçant d’avant en arrière et agitant ses brins dans les airs. Les insectes dansants de la vidéo sont appelés pucerons “boogie-woogie”. En plus de partager la vidéo, l’utilisateur a également écrit: “J’ai trouvé de minuscules insectes étranges dansant autour d’une feuille lors d’une randonnée. Quelqu’un, s’il vous plaît dites-moi ce qu’ils sont? Ils étaient sur un sentier pédestre autour d’une seule feuille.

Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

La vidéo a recueilli plus de 78 300 votes positifs et plusieurs commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: “Wow, ils sont comme le contraire des sprites de suie”. Un autre utilisateur a fait remarquer, « Bunch of cuties tbh ». Un troisième a plaisanté: «J’ai vu ça quand j’étais enfant et personne n’a cru à mon histoire. Je n’ai jamais su ce qu’ils étaient jusqu’à présent. Merci”.

Un quatrième utilisateur a demandé à d’autres utilisateurs d’imaginer ce que ce serait de rencontrer une plus grande espèce de Boogie Woogie. “Imaginer. Un plus grand d’entre eux… vient des profondeurs des bois… et vous oblige ensuite à danser avec eux pour l’éternité. L’horreur », lire le commentaire.

Selon Newsweek, le puceron «boogie-woogie», également connu sous le nom de puceron de la brûlure du hêtre, a l’apparence d’un mouton laineux miniature. Ces pucerons de la brûlure du hêtre peuvent être trouvés sur une variété de brindilles, de feuilles et de branches d’arbres à feuilles caduques, mais on dit que le hêtre est leur préféré. Ils sont blancs et pelucheux comme si de minuscules morceaux de coton ou de laine blanche étaient collés à leur corps. Cette substance poilue est en fait constituée de cordons de cire sécrétés par le puceron. Leur “danse” distinctive, comme on le voit dans la vidéo, est un mécanisme défensif.

